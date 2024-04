Albiach (Comuns) pide priorizar piscinas para la ciudadanía y no favorecer "barra libre" al turismo

La candidata de Comuns-Sumar a las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, ha pedido este martes priorizar el acceso a piscinas a la ciudadanía y no favorecer la "barra libre" del turismo, después de que la Generalitat haya planteado que las piscinas privadas que se rellenen con agua desalada puedan usarse como refugios climáticos. "Primero el agua tiene que servir a los vecinos y vecinas y, en ningún caso, tiene que estar priorizando el sector del turismo, que hasta ahora ha tenido barra libre", ha declarado a los medios en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), tras reunirse con la plataforma Campanya contra el Quart Cinturó. Albiach ha considerado que desde los Comuns tendrán que "terminar de ver" lo que se llevará a votación en la Diputación Permanente, tras la disolución del Parlament por el adelanto electoral en Catalunya. "Veremos también cómo se acaba concretando y como acaba siendo la libertad de acceso y, de paso, a los hoteles por parte de la ciudadanía", ha señalado, ya que, a su juicio, no siempre es fácil. La Generalitat ha anunciado este mismo martes que permitirá que los ayuntamientos catalanes este verano puedan llenar las piscinas públicas y privadas con agua potable pese a la sequía siempre que cumplan la función de refugio climático. Asimismo, Albiach ha reiterado que la Generalitat no solo "ha llegado tarde en la gestión de la sequía, sino que también está teniendo una conducta errática y está mareando a la gente". CUARTO CINTURÓN También ha lamentado la "defensa enconada" del Cuarto Cinturón por parte del PSC, así como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y ha recordado que desde los Comuns nunca se ha dado apoyo al proyecto. Ha defendido que la línea orbital ferroviaria contribuye, a su juicio, a la vertebración del territorio y rompe con la "visión radial" de las infraestructuras a través de Barcelona. "Siempre priorizaremos los 120 millones de desplazamientos que se producen cada año en la línea de Rodalies y no los 50 millones de turistas que llegan cada año a través del Aeropuerto de El Prat", ha añadido. PUIGDEMONT En referencia a las declaraciones de este lunes del candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, en las que afirmaba que no negociará "nunca con ninguna formación de derecha extrema ni de ultraderecha", Albiach ha considerado, textualmente, que no debería ser noticia. "Creo que lo que fue noticia es que la semana pasada no se descartara y no se cerrara la puerta a que Junts pudiera aceptar llegar a un acuerdo con la extrema derecha de Aliança Catalana", ha puntualizado.