Vox pide limitar ayudas a "inmigrantes ilegales" a las "puramente humanitarias" mientras "se tramita la repatriación"

Vox Madrid ha pedido limitar las ayudas a "inmigrantes ilegales" aquellas "puramente humanitarias" mientras que se "tramita la repatriación" a sus países de origen. "Esta es una medida fundamental para evitar el efecto llamada, para evitar que los madrileños y los residentes en Madrid desde hace años se queden sin las ayudas sociales porque se las llevan otros que acaban de saltar la valla", ha señalado la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara. Se trata de una proposición no de ley (PNL) que se debatirá este jueves en el Pleno de la Asamblea y con la que buscarán que "se excluyan de recibir acciones y beneficios sociales" de la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad a las personas que "han entrado ilegalmente en España". Monasterio ha retado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a que diga si está "en el buenismo progre de repartir el dinero de los madrileños a los que saltan la vaya". Al hilo, ha afirmado que hay "muchísimas ONG" que reciben subvenciones de la Comunidad de Madrid y que "reparten a los inmigrantes ilegales". "Ojalá pudiéramos ayudar al mundo entero, pero la realidad es que no es así", ha sentenciado. Ha vinculado esta iniciativa también con la Sanidad Pública, afirmando que no es "sostenible" que puedan hacer uso de ella "el mundo entero" porque "no hay recursos" y ha alertado a continuación del déficit y el aumento de la deuda pública. "Madrid atrae, es un polo de atracción para muchísima gente y eso está bien, pero también para la inmigración ilegal, que quieren estar en Madrid, ¿cuánto más podemos pagar? Esa es la pregunta", ha concluido.