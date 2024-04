Vox confirma que no apoyará a Ursula Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea tras las elecciones

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este lunes que su formación no respaldará la continuidad de la conservadora alemana Ursula Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea tras las elecciones del 9 de junio. "Con los votos de Vox seguro que no", ha asegurado Abascal durante una entrevista en Radio Libertad, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la posibilidad de que Von der Leyen reedite su mandato en Europa. La reelección de Von der Leyen, que comunicó el pasado mes de febrero su aspiración de renovar su mandato al frente del Ejecutivo comunitario, dependerá de la decisión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que tras los resultados de las elecciones negociarán el reparto de los altos cargos del bloque. Posteriormente, necesitará el visto bueno de la Eurocámara, cuyo pleno aprobó su designación en 2019 por un estrecho margen. Solo 24 --los polacos del PiS-- de los miembros del grupo europeo de Conservadores y Reformistas (ECR Group) votaron a favor de la candidatura de Von der Leyen, mientras que Vox fue una de las fuerzas que votó en contra. Al ser preguntado por si desde Vox cuentan con algún candidato "preferido" que vaya a optar a esta presidencia, Abascal ha asegurado que "todavía no".