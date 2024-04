PSOE C-LM anuncia una campaña de alegaciones a los nuevos Planes de Cuenca del Tajo "con toda la sociedad civil"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha anunciado este lunes una "campaña de alegaciones, junto con toda la sociedad civil, junto con los ayuntamientos, junto con las organizaciones agrarias y ecologistas" a los nuevos Planes de Cuenca del Tajo que previsiblemente serán anunciados la presente semana. Así lo ha comunicado el secretario de organización de la formación, Sergio Gutiérrez, en declaraciones a medios previas a un encuentro entre los grupos Parlamentario Socialista en las Cortes y el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, a la cual también han acudido la portavoz de grupo socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, y la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, junto a miembros de ambos grupos institucionales. Gutiérrez ha apuntado que "en cuanto se abra el plazo para poder reivindicar, para poder reclamar, para poder alegar a la gestión de los planes de cuenca de los ríos" su formación política va a iniciar "una campaña de grandes alianzas sociales" con el objetivo de defender el mayor cauce posible del río Tajo en la región. El secretario de organización socialista ha confrontado esta posición a la actitud del Partido Popular y Vox en la región, "que consideran que todo agua que cae en Castilla-La Mancha automáticamente es un derecho que hay que cedérselo al levante español", según ha asegurado. "No vamos a permitir que las intrigas internas de Gregorio, de Carlos Velázquez, de Paco Núñez con Génova sea la contrapartida de un tajo más mermado, de unos cauces de nuestros ríos en Castilla-La Mancha más mermados", ha añadido Guriérrez. En la misma línea, ha reclamado a los alcaldes de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, y de Toledo, Carlos Velázquez que "sean capaces de levantar la voz y de pasar de las consignas de Génova a defender los derechos del Tajo". PRIMEROS MESES DE GESTIÓN MUNICIPAL Junto al anuncio en torno a cuestiones de política hidrológica, Gutiérrez ha apuntado a la intención del PSOE de generar "un gobierno en la sobra" en Talavera de la Reina, ante la "incapacidad de gestión del gobierno del PP y Vox aquí en la ciudad de Talavera". En el mismo sentido, Tita García Élez ha afirmado que desde el PSOE "tanto a nivel de Talavera como a nivel regional y, por supuesto, provincial" se van a poner "iniciativas encima de la mesa" para que la ciudad recupere el impulso. García Élez ha agradecido la asistencia de miembros del Grupo Parlamentario Socialista y su disposición para "llevar desde el Partido Socialista en todas y cada una de las Instituciones" las iniciativas "para acelerar, en este caso, el crecimiento de la ciudad". "Lo que vamos a hacer con nuestras iniciativas es colaborar a arrimar ese hombro para que la ciudad no frene como a día de hoy estamos viendo, que ese freno de mano que se ha echado", ha afirmado la ex alcaldesa de Talavera. De su lado, la portavoz parlamentaria Ana Isabel Abengózar ha asegurado que desde el PSOE trabajarán "no solamente de iniciativas que se puedan abordar en las Cortes de Castilla-La Mancha, también sobre iniciativas que entendemos que deben acelerarse, como es hablar de financiación autonómica en una comarca como la de Talavera". En esta línea, la diputada regional ha reclamado que "el Partido Popular pueda estar también aquí trabajando, bueno también no, que alguna vez pueda estar trabajando de la mano del gobierno de Castilla-La Mancha pidiendo una financiación autonómica justa para esta región".