PP Murcia: "La falta de presupuestos de Sánchez es lo que provoca que sigamos sin inversiones en el Mar Menor"

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado públicamente que "la falta de presupuestos de Pedro Sánchez es lo que provoca que sigamos sin inversiones en el Mar Menor", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado. Guardiola ha contestado de esta forma al secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pepe Vélez, quien ha asegurado que el PP "tiene que elegir de qué lado está: si está junto a los que queremos salvar el Mar Menor o si, por el contrario, vuelve a ser el verdugo de nuestra querida laguna". En este sentido, Guardiola ha afirmado que "no tener presupuestos estatales es malo para la Región de Murcia", ya que, entre otras muchas cosas, "nos seguirán friendo a impuestos, no tendremos nuevas inversiones y seguiremos sin reforma del sistema de financiación". Además, "el Mar Menor es uno de los grandes perjudicados", puesto que "el más del millón y medio de murcianos van a ver peligrar actuaciones en la laguna". La portavoz ha incidido en que "Vélez y los diputados del PSOE regional, puede estar tranquilo, porque mientras López Miras y el PP gobiernen la Región de Murcia no se va a dar ni un paso atrás en la protección del Mar Menor". Asimismo, ha recordado que "solo en este año, el Gobierno regional ha destinado 115 millones de euros a acciones concretas para defensa y protección del Mar Menor", algo que destaca frente a la "inacción del Partido Socialista". Además, le ha recordado al jefe de los socialistas murcianos que el presidente regional, Fernando López Miras, se reunió con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para llegar a un acuerdo para la creación de Comisión Interadministrativa del Mar Menor. "Una comisión que ya ha echado a andar con una ventana única administrativa y en la que se ha decidido que un comité de expertos y científicos asesoren en la recuperación del Mar Menor", ha señalado. Por ello, "no entendemos que Vélez cuestione de qué lado estamos, cuando el compromiso del Gobierno regional se demuestra con hechos como estos", tal y como ha señalado Guardiola. Por otro lado, Guardiola ha considerado que "hasta competencias que no son de la Comunidad Autónoma y que pertenecen al Gobierno de España, también las tiene que poner en marcha el Gobierno regional", como, por ejemplo, la retirada de los barcos hundidos en el Mar Menor. También, "nos toca acometer la retirada de biomasa mientras el Gobierno central no actúa y siga permitiendo la entrada de nutrientes desde la rambla del Albujón y el acuífero". "Lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez es convertir en realidad esa lluvia de millones que siempre anuncia y nunca llega", ha lamentado la portavoz, para añadir que "sobre todo debe actuar en la Rambla del Albujón, que es de su competencia". En otra línea, Guardiola ha afirmado que "PSOE y Podemos votaron en contra de la moratoria urbanística y es muy grave que la izquierda que dicen que quieren proteger el Mar Menor lo dejen desprotegido". Asimismo, la portavoz ha destacado que "se está avanzando en el Plan de Ordenación Territorial, que la Consejería de Medio Ambiente ya ha emitido y publicado el documento de alcance y que ahora el departamento correspondiente deberá de seguir avanzando".