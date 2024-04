Portugal se desmarca del plan de Sánchez para un reconocimiento de Palestina: “No vamos tan lejos de momento”

El nuevo primer ministro portugués, Luís Montenegro, se ha desmarcado de los esfuerzos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para un reconocimiento conjunto por parte de varios países del Estado palestino, esgrimiendo que por el momento no quieren ir tan lejos y que prefieren que el paso se dé en el marco de la UE o de la ONU. Así lo ha manifestado Montenegro en la rueda de prensa conjunta tras reunirse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa. "No vamos tan lejos como otros gobiernos de momento en lo que se refiere al reconocimiento porque consideramos que este consenso tiene que alcanzarse de manera multilateral" en el seno de la UE y de Naciones Unidas, ha explicado. En este sentido, el primer ministro luso ha dicho que su país sí que prevé respaldar la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en la Asamblea General de la ONU si se somete a votación, algo que también Sánchez ha reiterado que España hará si previamente no hay un veto en el Consejo de Seguridad, que es quien tiene que decidir primero. "Nuestra posición no es tan diferente", ha insistido Montenegro, que ha trasladado su respeto por lo que puedan hacer otros países como España. Aunque ha respaldado la solución de dos Estados, como también hace España, ha considerado que la prioridad ahora debe ser un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria ante la "situación catastrófica" que se vive en Gaza. Por su parte, Sánchez ha recalcado que la postura de España "es firme, clara e inequívoca" pero está hablando con varios países, tanto dentro como fuera de la UE, "para que seamos unos cuantos para que demos ese paso de manera conjunta". ESPAÑA DARÁ EL PASO PORQUE ES LO JUSTO En todo caso, ha incidido, "el Gobierno de España va a dar el paso, porque creemos que es lo justo y lo necesario para que podamos sentar las bases que nos permitan garantizar la paz y la coexistencia entre ambos pueblos". Con todo, el presidente del Gobierno ha emplazado a esperar a ver cómo transcurren los debates en la ONU sobre la entrada de Palestina y "a partir de ahí tomaremos la decisión". Preguntado por dónde emplazará España su embajada una vez reconozca a Palestina, Sánchez ha eludido aclararlo: "no vamos a responder a todas las preguntas antes de reconocer al Estado". Por otra parte, Sánchez ha reiterado su condena del ataque perpetrado por Irán contra Israel este fin de semana y ha vuelto a reclamar "contención" porque "nadie quiere una escalada regional" con la que "nadie gana y todos perdemos". Ahora, ha subrayado, se abren "dos caminos". "Uno conduce a una escalada bélica que nos puede llevar al abismo y el otro pasa por exigir un alto el fuego a todas las partes, poner en marcha inmediatamente un proceso de paz" y basarse en la solución de los dos Estados, que es por el que apuesta España desde el primer momento. EL PRESIDENTE RESPONDE AL PP En cuanto a las críticas del PP precisamente por su condena del ataque de Irán, después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, denunciara que había sido el último líder europeo en condenar, Sánchez ha replicado que "la oposición decide hacer la oposición que considere". "Creo que estamos ante un tema tan extraordinariamente grave y tan extraordinariamente complejo que yo lo que pido es responsabilidad a todos los actores políticos en España", ha reclamado, esgrimiendo que la postura del Gobierno es compartida por "la amplia mayoría de la ciudadanía". Así las cosas, ha insistido en que el Gobierno está "defendiendo la paz, la diplomacia y la legalidad internacional" y lo ha hecho de igual manera en el caso de la invasión rusa de Ucrania, del conflicto en Gaza y ahora con el ataque iraní. "Por supuesto que cuando haya alguna novedad al respecto, yo informaré a toda la oposición", ha asegurado, comprometiéndose también a hacerlo cuando se tome la decisión del reconocimiento de Palestina. VOLUNTAD DE COOPERAR CON PORTUGAL En otro orden de cosas, el encuentro entre Sánchez y Montenegro, que ha tenido en España su primer destino fuera de Portugal tras tomar posesión, ha permitido a ambos mandatarios reafirmar su voluntad de seguir colaborando estrechamente tanto en cuestiones bilaterales como a nivel europeo, tras la etapa de gran sintonía vivida con el anterior Gobierno del socialista Antonio Costa. "Nuestras buenas relaciones bilaterales van a seguir estrechándose", ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha trasladado a Montenegro que tendrá en España a un "país hermano y amigo". "Somos dos países hermanos que compartimos profundos lazos históricos, sociales, culturales y muchos intereses y retos comunes en Europa y en el mundo", ha afirmado. Por su parte, el político conservador luso ha asegurado que "es un placer" el que ambos sean capaces de "mantener viva esta llama de vinculación entre nuestros países, nuestros pueblos, nuestros gobiernos". "No hay diferencias de partido que puedan poner en tela de juicio, ni por un momento, ni por un segundo, la relación que llevamos labrando desde hace siglos al servicio de las personas", ha recalcado, en alusión a su distinta familia política. "Nuestro objetivo es traer bienestar a nuestros pueblos", ha incidido. Así las cosas, Montenegro ha adelantado que la próxima Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los dos países se celebrará en la segunda quincena de octubre en Portugal en una fecha y lugar aún por determinar.