Piden a los partidos vascos que se fortalezcan las políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud

Astialdi Sarea, EAPN Euskadi, Harresiak Apurtuz, Save the Children Euskadi y Unicef Comité País Vasco han reclamado a los partidos políticos vascos que se fortalezcan las políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud y han advertido de que invertir en ellos es "esencial para el desarrollo sostenible de las generaciones actuales y venideras". Estas cinco entidades han llevado a cabo este lunes el segundo encuentro 'Hablemos de Infancia y Adolescencia' con el objetivo de reflexionar sobre los compromisos de la infancia y adolescencia en Euskadi de cara a las próximas elecciones autonómicas del 21 de abril. En esta cita, han participado candidatos de PNV, EH Bildu, PSE-EE, PP, Elkarrekin Podemos y Sumar. Astialdi Sarea, EAPN Euskadi, Harresiak Apurtuz, Save the Children Euskadi y Unicef Comité País Vasco han coincidido en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud, "incorporando nuevos paradigmas y modelos", según han informado sus responsables. Este plan, han subrayado, facilitaría la implementación de la reciente Ley 2/2024, de 15 de febrero de Infancia y Adolescencia. Según han advertido, aunque los niños y adolescentes no participan directamente en las elecciones, las decisiones tomadas en estos procesos tienen "un impacto significativo en sus derechos y bienestar, tanto en el presente como en el futuro". Por ello, consideran que "el ciclo político y legislativo que se inicia con las elecciones autonómicas ofrece una oportunidad crucial para priorizar el bienestar de la infancia y adolescencia en la agenda política". "Es un momento fundamental para diseñar el futuro, ya que invertir en niños, niñas y adolescentes es esencial para el desarrollo sostenible de las generaciones actuales y venideras en Euskadi", han subrayado. En este encuentro 'Hablemos de Infancia y Adolescencia', Nerea Melgosa (PNV), Oihana Etxebarrieta (EH Bildu), Ekain Rico (PSE-EE), Laura Garrido (PP), Arkaitz Gorritxo (Elkarrekin Podemos) e Iñigo Martinez Zatón (Sumar) han respondido a cuatro preguntas sobre infancia y adolescencia ante medios de comunicación y asistentes al evento. En concreto, se les ha preguntado sobre sus principales propuestas electorales en clave de infancia y adolescencia, sobre cómo prevén avanzar hacia la implementación de la Ley de Infancia y Adolescencia, sobre las medidas que proponen en relación a los niños y adolescentes en situación más vulnerable, y sobre cómo incorporan en su programa la participación de personas menores de 18 años. A través de un vídeo, han sido los propios niños y adolescentes quienes han trasladado sus preguntas a los representantes políticos y después las cinco entidades organizadoras han clausurado el evento con la lectura de un manifiesto que recoge trece puntos que consideran "esencial" considerar. Entre ellos, la creación de un I Plan de Infancia y Adolescencia Autonómico que contenga "un diagnóstico, visión y articulación operativa transversal y coordinada", así como la coordinación en las actuaciones entre los niveles institucionales para "promover y proteger los derechos de la infancia, priorizando el interés superior del niño, la participación y la no discriminación". Asimismo, se apela a "proteger en cada barrio, en cada municipio y en cada territorio de Euskadi a cada niño, niña y adolescente en sus circunstancias personales, y a la infancia y adolescencia en su conjunto". Revisar, actualizar y fortalecer los servicios de protección a la infancia y adolescencia, incluidas medidas judiciales adecuadas, y garantizar "el buen trato y los entornos seguros protectores" para los niños y adolescentes, "contando con protocolos de actuación contra todo tipo de violencia y desarrollando las figuras de coordinador de Bienestar y Protección y la de delegado de Protección, son otras de sus peticiones. Además, se plantea potenciar la participación de los niños y adolescentes como ciudadanos "activos y de pleno derecho" en las decisiones que les afectan. PRESTACIONES Y VIVIENDA Igualmente, se busca reforzar y facilitar el acceso a las prestaciones sociales que reciben las familias más vulnerables con hijos e hijas menores de edad a cargo, especialmente las familias monomarentales, y que se ofrezcan viviendas o alternativas habitacionales "dignas". Dotar de recursos de prevención, detección precoz, promoción y atención a la salud mental infanto-juvenil y brindar recursos a las familias para fomentar una parentalidad positiva, además de poner en marcha las medidas efectivas para luchar contra la segregación escolar por motivos socioeconómicos o de origen y reforzar los recursos socioeducativos, son otras de sus demandas. También reclaman la atención coordinada a la infancia y adolescencia migrante hasta la emancipación, promoviendo la protección internacional y la autorización de residencia, y defienden incorporar en la planificación urbana y en las estrategias de movilidad un enfoque de infancia y de sostenibilidad. Finalmente, apelan a analizar el sistema fiscal y mejorar su eficiencia para reducir desigualdades y combatir la pobreza, incluida una ayuda universal a la crianza, y a desarrollar una Estrategia de Infancia en la política de cooperación al desarrollo en coherencia con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Dado que "los niños, niñas y adolescentes no pueden votar", las cinco entidades organizadoras han realizado un llamamiento para "votar en estas elecciones autonómicas para garantizarles la igualdad de oportunidades y blindar sus derechos".