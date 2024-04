Pedro Sánchez anuncia la ampliación de la cartera básica del cribado neonatal de 7 a 11 enfermedades detectables

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en Oviedo la ampliación de la cartera básica común del Sistema Nacional de Salud en el cribado neonatal --la conocida como 'prueba del talón-- aumentando de siete a once las enfermedades detectables con dicha prueba. Además ha indicado que el consejo de Ministros de este martes va a "examinar los pasos necesarios para duplicar ese número de aquí al primer trimestre del año 2025". "El objetivo es mejorar el bienestar de nuestra población, hacer más sostenible el sistema, homogeneizar esta prestación en el conjunto del país para que la salud de los españoles y españolas no dependa ni de su código postal ni, lógicamente, de sus ingresos", ha dicho Sánchez tras realizar una visita al Laboratorio de cribado neonatal del Hospital Central Universitario de Asturias, HUCA. Ha explicado el presidente del Gobierno que el cribado neonatal es "una práctica segura que permite diagnosticar y tratar precozmente congénitas en recién nacidos". Actualmente la prueba solo cubre test para siete enfermedades y esto sitúa a España a la cola de Europa. "Además, hace que en nuestro país no exista equidad, que existan grandes desigualdades en el acceso, pues mientras hay comunidades autónomas donde se limitan a determinadas esas siete enfermedades de la cartera común, otras detectan hasta treinta. Por eso vamos a corregir ese problema y que en las próximas semanas lo que vamos a hacer es aumentar la cartera de enfermedades detectables de 7 a 11", ha manifestado Pedro Sánchez. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))