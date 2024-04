Nafti: "El discurso no cambia, el objetivo es llegar vivo a las últimas jornadas"

Alcorcón (Madrid), 15 abr (EFE).- Mehdi Nafti, entrenador franco-tunecino del Alcorcón, valoró positivamente la victoria frente al Villarreal B, que les impulsa en la clasificación tres puntos por encima del descenso, y declaró que, pese al triunfo y la buena racha, el "discurso no cambia porque el objetivo es llegar vivo a las últimas jornadas".

Un gol de Cristian Borrego 'Chiki' a los 58 minutos permitió al Alcorcón lograr la victoria frente al Villarreal B, que se mantiene colista, y tomar aire en la clasificación.

"Esta victoria tiene mucho valor porque desde que estoy aquÍ quizá sea el partido más complicado. Es el primer rival que viene y combina en campo contrario a alta velocidad. No hemos estado bien. Cuando juegas contra el colista tienes la necesidad y la obligación de ganar y tras la primera parte, en el descanso hemos hablado, hemos corregido algunas cosas y hemos mejorado", dijo Nafti, en conferencia de prensa.

Con la victoria el Alcorcón gana la diferencia de goles al Villarreal B y se aleja del descenso.

"El discurso no va a cambiar porque en diciembre, cuando llegamos, nosotros teníamos un objetivo, que era llegar vivo a las últimas jornadas. Estamos en el camino. Hoy no sé si hemos merecido ganar, no creo. El resultado nos da la vida pero todos los de abajo están apretando y dando guerra", concluyó. EFE

