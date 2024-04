Moreno apuesta por "la batalla" para "tener más recursos" en financiación porque "es tremendamente injusto"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes sobre la reclamación de la Comunidad Autónoma de mejorar su financiación, que cifra en una merma anual de 1.500 millones de euros, que va a librar "la batalla hasta sus consecuencias finales" en este ámbito porque ha esgrimido que "me gustaría tener mucho más recursos" ante la premisa de que "es tremendamente injusto" contar con menos ingresos. En su intervención durante la inauguración oficial del nuevo PET-TAC del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, servicio que entró en funcionamiento en noviembre, en su referencia a declararse "orgulloso de la sanidad pública" ha enmarcado su petición en "nuestras sombras, los retos que tenemos por delante", para blandir seguidamente que "tenemos que recordar entonces que hacemos frente a retos sanitarios, educativos, sociales con menor financiación que el resto". "No voy a parar", ha argumentado el presidente andaluz sobre la intensidad de su reclamación, por cuanto ha reclamado los mismos recursos financieros que "Cataluña, el País Vasco", mientras que ha planteado que esos recursos "no son para Juanma Moreno" y ha asegurado que "nos permitirían avanzar en sanidad, educación, dependencia". Moreno ha colegido de esa menor financiación que "es competir en desigualdad" en la prestación de los servicios públicos para lamentar entonces que "todo el mundo sabe" la menor financiación de Andalucía, que se sitúa en esos 1.500 millones, aunque "nadie hace nada". El presidente del Gobierno andaluz ha colegido de esa menor financiación para Andalucía que es "injusto que compitamos con una mano atada a la espalda" porque de ello deriva que "no tengamos en financiación las mismas oportunidades", antes de expresar su deseo de tener "el apoyo de toda la sociedad para que logremos algo que es justo y necesario". Este mensaje sobre financiación autónomica se suma al que hizo el viernes el propio Moreno, cuando planteó en un acto en la provincia de Cádiz el envío al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un nuevo requerimiento para la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, hasta el extremo de que blandió el recurso a fórmulas "jurídicas y administrativas" para forzar su convocatoria. Moreno señaló que el 9 de noviembre de 2023 solicitó a Sánchez que convocara formalmente la Conferencia de Presidentes, un acto obligado cuando la solicitud parte de diez o más presidentes autonómicos, como establece la propia norma reguladora de ese órgano de cooperación entre Gobierno y comunidades, el Reglamento de la Conferencia de Presidentes.