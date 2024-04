Morant se compromete a rebajar la carga burocrática de la universidad y sus investigadores

Madrid, 15 abr (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado hoy lunes la creación de un grupo de trabajo con los rectores para rebajar la elevada carga burocrática que afrontan las universidades y los organismos públicos de investigación (OPI).

Tras presidir el Pleno del Consejo de Universidades (rectores, estudiantes y consejos sociales de los campus), Morant ha explicado que esta comisión conjunta quiere "agilizar y flexibilizar la administración, en definitiva, la burocracia. Y facilitar la llegada de los recursos de un Gobierno que está financiando más que nunca a la ciencia, pero debemos hacerlo mejor".

"Con las universidades y los organismos de investigación queremos abrir esa reflexión para acabar teniendo una propuesta de soluciones concretas que hagan que las relaciones entre las universidades, los opis y el ministerio a la hora de recibir la financiación sea más ágil, garantizando el control del dinero público, pero los controles necesarios y no excesivos" para no entorpecer su trabajo, que "es investigar y no tanto trabajo administrativo", ha dicho.

Por otro lado, ha recordado, se creará otro grupo de trabajo para ser más exigentes en los requisitos de calidad que se pide a una universidad de nueva creación: "Hay preocupación de que están proliferando universidades que no cumplen con un mínimo de calidad".

Asimismo, ha abordado con los rectores el anunciado programa para contratar 3.400 profesores ayudantes doctores por parte del Ministerio en los próximos seis años, a los que deberán añadirse las que estimen necesarias las comunidades y que deberán cofinanciar si quieren beneficiarse del plan ministerial, dotado con 150 millones de euros anuales durante dicho periodo.

"Se necesita corresponsabilidad de las comunidades autónomas -ha subrayado Morant- y la próxima semana remataremos el programa y las comunidades autónomas tendrán que expresar su interés; a partir de ese momento les diremos cuántas plazas tendrán y en qué curso se incorporarán" a los campus.

En cuanto a la necesidad de subir las exigencias de creación de nuevas universidades, la ministra ha añadido que existe "una alta coincidencia de que necesitamos hacer más (respecto a lo que ya contemplan las normativas actuales)".

"Lo que hemos hecho ha sido emplazar a la semana que viene a la constitución del grupo de trabajo entre el Ministerio y CRUE Universidades (públicas y privadas) para elaborar los nuevos criterios", entre los cuales ha enfatizado el de la investigación."

"Para nosotros es imposible ser universidad y no investigar", ha recalcado Morant, acompañada por la presidenta de Crue, Eva Alcón, que no ha hecho declaraciones a la prensa por problemas de agenda.

En cuanto a la transferencia esta semana de la homologación de titulaciones extranjeras al País Vasco, la ministra ha señalado que no hay problema en hacer lo mismo para aquellas que lo pidan.

"Si hubiese otra comunidad autónoma que nos pidiera lo mismo también tendrían la misma respuesta, es decir, que no se ha tratado de una cuestión particular con el País Vasco sino que el País Vasco lo ha pedido y si otra comunidad lo pide responderíamos de la misma manera", ha agregado.

La "única" diferencia entre el sistema de homologación de Euskadi y el sistema español es que el primero solo va a gestionar homologaciones de ciudadanos empadronados en su territorio. EFE

