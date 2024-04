Miguel Álvarez sobre los árbitros: "Que siempre te penalice es fácil para nosotros"

Alcorcón (Madrid), 15 abr (EFE).- Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B, lamentó la derrota frente al Alcorcón, un rival directo por la salvación, y aunque evitó hablar de la actuación del árbitro, que anuló un penalti a su favor tras consultar el VAR, declaró que una decisión suya "siempre te penalice es fácil" para ellos.

Un gol de Cristian Borrego 'Chiki' a los 58 minutos permitió al Alcorcón lograr la victoria frente al Villarreal B, que se mantiene colista.

"Con muy poco nos han hecho gol y nosotros no hemos sido eficaces porque hemos hecho ocasiones para empatar el partido. Nos vamos dejando puntos con rivales muy buenos. Hasta última hora vamos a estar luchando. El equipo es joven pero da la cara. Si no eres eficaz en las áreas es todo más complicado", dijo el técnico del Villarreal B, en conferencia de prensa.

Miguel Álvarez fue preguntado por esa acción de la primera mitad que inicialmente fue señalada como penalti a su favor por derribo de Juanma Bravo sobre Pau Navarro. El árbitro, después de cinco minutos de escuchar indicaciones por el pinganillo y acudir al VAR, anuló la pena máxima.

"Cuando acaban los partidos los árbitros me felicitan por mi manera de actuar. Llevamos ocho penaltis en contra y seis hay que verlos. Sé que es muy difícil. No estamos ahí por el error de hoy. Indudablemente hay decisiones que cambian todo el partido. Igual no soy objetivo pero creo que esa situación es penalti sí o sí y eso cambia el partido. Los árbitros tienen una labor difícil pero que siempre te penalice es fácil para nosotros", concluyó. EFE

drl/jl