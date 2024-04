Guardiola defenderá en Bruselas la continuidad de la central nuclear de Almaraz

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, viajará este martes a Bruselas, hasta donde se desplaza para participar en un nuevo pleno del Comité de las Regiones, donde defenderá la continuidad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). Así lo ha avanzado el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en una rueda de prensa en Mérida este lunes en la que ha pedido al PSOE extremeño que se sume a la reclamación de alargar la vida útil de "la mayor industria" de la región, cuyo cierre pone en riesgo el futuro, ha dicho, de 4.000 familias del Campo Arañuelo. Cabe recordar que está previsto que el 1 de noviembre de 2027 se apague el reactor I de la central y el 31 de octubre de 2028 el segundo. Un cierre que no comparten los 'populares', motivo por el cual la presidenta de la Junta, María Guardiola, se encuentra este mismo lunes visitando la central "estrechando la mano" de los trabajadores de la central nuclear de Almaraz para transmitirles la "confianza" de que su gobierno "les va a defender a capa y espada, va a defender la continuidad" de la planta. Una visita que no está incluida entre las convocatorias públicas para este lunes de María Guardiola ni desde el Ejecutivo regional ni del propio partido, pero que su portavoz ha desvelado en la habitual rueda de prensa de los lunes. Asimismo ha avanzado que este martes Guardiola viajará a Bruselas donde tiene previsto desarrollar una agenda con varios encuentros, así como participar en el plenario del Comité de las Regiones que se celebra el miércoles y el jueves, "defendiendo los intereses de Extremadura y de todos los extremeños, entre ellos la central nuclear de Almaraz". Una instalación que "no se puede cerrar", ha defendido Sánchez Juliá, porque es "el motor económico del campo arañuelo y la mayor industria que tiene Extremadura", motivos por los que considera que "todos" los extremeños tendrían que "luchar por su continuidad". Por esto los 'populares' no comprenden el "empeño" del PSOE por cerrar Almaraz. "No compartimos este empecinamiento, que no tiene ningún tipo de lógica", por parte de "un partido que dice defender a Extremadura" que, sin embargo, "quiera cerrar la mayor industria" que tiene la región. Un cierre que el PSOE "tiene pactado con sus socios de Sumar" que supondría "un desastre económico y social que afecta a 4.000 familias", sobre el cual ha pedido a los dirigentes socialistas de la región que "miren a los ojos a los extremeños y les digan la verdad". En concreto, ha pedido al secretario general, Miguel Ángel Gallardo, y al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, que sean "valientes" y que "abandonen el vasallaje a Pedro Sánchez". "El delegado del Gobierno ha pasado de afirmar que la decisión sobre Almaraz no estaba tomada, a defender un acuerdo de cierre el pasado viernes"; mientras que el nuevo líder de los socialistas extremeños ha pasado de "hablar de la central nuclear de Almaraz antes de su congreso regional, a callar y asentir". NO MÁS RETRASOS EN EL TREN Por otro lado, el también portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha avanzado que han registrado una propuesta de pronunciamiento para exigir al Gobierno de España que agilice los trámites de la Alta Velocidad entre Extremadura y Madrid para que sea "una realidad como máximo en el año 2030", que fue el último plazo que se dio a la comunidad desde el Ministerio de Transportes. Una propuesta con la que los 'populares' quieren que "se cumpla con Extremadura" y que esta infraestructura no sufra "ni un retraso más", a la que espera que se sumen los socialistas y "dejen de ser vasallos de Pedro Sánchez y hagan algo por los ciudadanos". Todo ello después de que "en apenas una semana el AVE extremeño ha pasado de ser la prioridad, según palabras del ministro Óscar Puente, a retrasarlo hasta el año 2032". "Si es la prioridad que rectifiquen y que aceleren lo que tengan que acelerar, pero que lo hagan ya", ha remarcado Sánchez Juliá, quien asimismo ha recordado la última incidencia del tren Badajoz-Madrid, este pasado sábado, cuando "decenas" de pasajeros se quedaron "tirados" en Plasencia por una nueva avería. Asimismo, ha criticado la "falta de palabra" de los socialistas, que el pasado martes "votaron no al tren Ruta de la Plata en el Congreso de los Diputados", en alusión a la proposición no de ley para instar al Gobierno a priorizar y defender la inclusión del tramo ferroviario Astorga-Plasencia en la red básica ampliada de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T).