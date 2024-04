Gonzalo Giner, escritor: "Me gustaría ver alguna de mis novelas en el cine"

Esther Gómez

Fuengirola (Málaga), 15 abr (EFE).- El madrileño Gonzalo Giner comenzó a escribir con 38 años y hoy, varias décadas y unas cuantas novelas después, lo tiene claro: "El escritor no nace, se hace". En plena campaña de promoción de 'La sombra de los sueños', el autor confiesa que le gustaría ver alguna de sus obras en el cine y que esta última "es totalmente cinematográfica".

En ella, el autor, un habitual de la novela histórica, sale de su zona de confort para adentrarse en un universo de acción, aventuras, suspense y conspiraciones en torno a la figura de Saladino, uno de los grandes héroes del mundo islámico.

"'La sombra de los sueños' es muy distinta a todo lo que he escrito hasta ahora", explica Giner en una entrevista con EFE, en la que asegura que, aunque no es una obra histórica al uso, en su interior se esconde "un trocito" de este género.

La trama de 'La sombra de los sueños' cabalga entre el siglo XII y el XXI, "con alguna escapadita al XX", y lo que vincula ambas épocas es la yegua de Saladino. Hallar sus restos se convierte casi en una obsesión para uno de los protagonistas de la obra, un emir de Oriente apasionado por los caballos y por el legado del conquistador musulmán.

"El lector se va a encontrar atrapado desde la primera página hasta la última porque le voy a construir un gran truco de magia" a través de las andanzas de unos personajes "con bastante profundidad" y una trayectoria que resulta "muy atractiva", comenta Giner.

Veterinario de profesión, suele decir que combina muy bien sus quehaceres diarios en el campo con su faceta literaria. Sin embargo, reconoce que hay días en los que no le resulta nada sencillo. "Hoy es uno de esos días", señala entre risas.

"Quería ser veterinario desde que tenía catorce años. Los libros llegaron mucho más tarde", recuerda. Ahora, ambas pasiones se están equilibrando, dice, y aunque en este momento las dos tienen mucho peso en su vida, cree que con el tiempo "terminará teniendo más protagonismo la escritura".

Ganador del Fernando Lara de Novela en 2020, se muestra muy satisfecho por sus logros literarios, pero asegura que el éxito no se mide en ejemplares vendidos o en dinero, sino en "impactos positivos".

Recientemente un lector le envió un mensaje diciéndole que la lectura de un libro suyo le había ayudado a salir del mundo de tinieblas y oscuridad en el que se encontraba atrapado. "Con eso te sientes ya muy bien pagado. Es un gran regalo", sentencia.

No busca Giner el mero producto de entretenimiento y a través de sus novelas trata de "rascar un poco en el alma del lector", trasladar valores que le parecen interesantes y animarlo a reflexionar sobre determinados aspectos. Esto le ha llevado a contar con un fiel grupo de lectores, que le siguen y que "son un regalazo".

Su profesión le permite estar en contacto con el campo, con los animales y con los ganaderos, y esto le da la oportunidad de conocer las personalidades y profundizar en los valores de muchos de ellos: el espíritu del sacrificio, el orgullo por el trabajo bien hecho o la capacidad para sobreponerse a las malas rachas.

Ese trato humano y cercano le sirve para alimentar muchísimos de los personajes que pueblan sus obras, precisa, y en alguna ocasión alguno de estos ganaderos con los que trabaja han llegado a encontrarse a sí mismos en puntos concretos de sus relatos.

"Y no solamente ganaderos", también amigos suyos y algún que otro individuo non grato que se lo ha hecho pasar mal a personas cercanas: "También me vengo a través de los libros poniéndole su nombre, por ejemplo, al personaje más malvado de todos", bromea.

Gonzalo Giner empezó a escribir para combatir la ansiedad y relajarse en universos paralelos, casi a modo de ejercicio terapéutico.

Con 'El sanador de caballos' logró su primera éxito y hoy, tras presentar 'La sombra de los sueños', ya piensa en hacer realidad la segunda parte, que tendrá como escenario Valencia, ciudad de la que es originaria su familia. EFE

