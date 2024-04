Gamarra ve "inadmisible" el ataque a la sede del PP en Navarra y avisa que "por mucho que lo intenten" no les "callarán"

La secretaria general del Partido Popula, Cuca Gamarra, ha calificado este lunes de "inadmisible" el ataque a la sede del PP en Navarra y ha avisado que, "por mucho que lo intenten", no les van a callar. Así se ha pronunciado después de que hayan aparecido pintadas en la sede del PP en Pamplona llamándoles 'fascistas'. El PP navarro ha lamentado que en esta comunidad siga habiendo "violentos e intolerantes" y ha advertido de que estos hechos no les amedrentan. Gamarra ha afirmado que "normalizar el insulto y blanquear a los radicales tiene consecuencias: la violencia se apodera de la política". "Como en esta ocasión, en la que el PP de Navarra ha sufrido un ataque inadmisible", ha enfatizado. La 'número dos' del PP ha recalcado que el partido seguirá defendiendo sus ideas. "Por mucho que lo intenten, no conseguirán su objetivo: no nos callarán", ha aseverado en un mensaje en la red social 'X', antes Twitter, que ha recogido Europa Press.