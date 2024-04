Gamarra (PP) asegura que PNV, EH Bildu y PSE "son lo mismo" y solo buscan "repartirse Ajuria Enea y La Moncloa"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que el PNV, EH Bildu y el PSE-EE "son exactamente lo mismo" y tan solo piensan en "repartirse Ajuria Enea y La Moncloa", por lo que ha asegurado que el Partido Popular es la única "alternativa" para buscar soluciones a los problemas de los vascos. Gamarra ha participado este lunes en un acto electoral del PP en Vitoria-Gasteiz, en el que ha arropado al candidato 'popular' a lehendakari, Javier de Andrés. La dirigente del PP ha afirmado que si este partido "es decisivo" tras las elecciones vascas del domingo, "a Álava le irá bien", dado que "estará presente en todas y cada una de las decisiones". "No seréis moneda de cambio para que otros ocupen el poder, sino que seréis el eje sobre el cual pilote la política vasca los próximos cuatro años", ha manifestado. En este sentido, ha censurado que algunos partidos pretenden que en estos comicios se decida "única y exclusivamente un reparto de poder", para añadir que que tras las elecciones del domingo es necesario "pasar del ruido a las soluciones" e impulsar un cambio que "solo promueve el Partido Popular". Para Gamarra, el Partido Socialista, el PNV y EH Bildu "son exactamente lo mismo". En este sentido, y en referencia a la posibilidad de que, tal y como vaticinan algunas encuestas, EH Bildu pueda ganar las elecciones, ha manifestado que aunque a lo mejor "cambian los cromos", en realidad seguirán "estando los mismos". La dirigente del PP ha criticado que al presidente del Gobierno y lider del PSOE, Pedro Sánchez, "le da igual cómo le vaya al País Vasco", ya que "lo único en lo que está pensando es cómo cambiar los cromos para permanecer en la Moncloa". "DAR EL PODER" A EH BILDU En referencia a los acuerdos a los que pueda llegar el PSE con el PNV o EH Bildu, ha indicado que esta será una decisión que se adoptará desde el PSOE, en función de las necesidades para que Sánchez "siga en la Moncloa", lo que hará que en el futuro Gobierno Vasco "puedan estar Bildu o el PNV". En este sentido, ha alertado de que es posible que el Partido Socialista "dé el poder" a EH Bildu tras los comicios vascos "para mantenerse en la Moncloa". La secretaria general de los 'populares' ha denunciado que "por eso no sirve el voto al Partido Socialista", y que el "voto útil" es el que representa el PP. "El resto, lo único que está pensando es en repartirse a Ajuria Enea y la Moncloa, ni más ni menos", ha manifestado, aludiendo así a las sedes oficiales de la Lehendakaritza y la Presidencia del Gobierno. Gamarra ha reprochado al PNV y a EH Bildu que en esta campaña estén lanzando mensajes sobre la importancia de "frenar" a EH Bildu, cuando --según ha denunciado-- son ellos quienes "han metido a Bildu en las instituciones", mientras el PP ha sido el "único" que ha actuado para "frenar" a la coalición. "El PSE, el PNV y Bildu son intercambiables; votar a uno es votar al resto. No se sabe cómo va a acabar la ecuación, pero sin duda alguna se reparten el poder entre todos ellos, y todos formarán parte del futuro si no se vota al Partido Popular", ha avisado. Por ese motivo, ha pedido que "aquellos que quieren apartar a Bildu de las instituciones", voten al PP. CRIBADO NEONATAL Gamarra también ha pedido el voto para aquellos ciudadanos descontentos con las políticas de Pedro Sánchez. En este sentido, ha criticado que el presidente del Gobierno haya anunciado este lunes que va a incrementar de siete a once las pruebas de cribado neonatal, una medida que "no es más que una copia poco ambiciosa" de lo que ya se hace en comunidades autónomas gobernadas por el PP. Además, ha manifestado que el hecho de que una medida de este tipo sea anunciada por el presidente del Gobierno, y no por la ministra de Sanidad, supone "cesar de facto" a Mónica García. "Su ministra no le sirve de nada realmente; lo único que buscaba era tener a su socio de Sumar entretenido con algunos ministerios que le permitan seguir en la Moncloa", ha subrayado. Por su parte, De Andrés ha denunciado que el PNV "no se ha esforzado" por reforzar o mantener la calidad de la sanidad pública, tal y como demuestran "los retrasos y demoras" en Osakidetza. Además, y tras aludir al debate sobre la ampliación del Guggenheim en Urdaibai (Bizkaia) o al impulso del Basque Culinary Center de San Sebastián, ha acusado al PNV de tener "olvidado" el Territorio Histórico de Álava. El candidato alavés ha insistido en sus críticas al "fraude" que, según ha dicho, existe en la percepción de las ayudas destinadas a las personas con escasos recursos económicos y en riesgo de exclusión. "Ayudas sociales, claro que sí; pero a quien corresponde, como Dios manda", ha afirmado. Por otra parte, ha pedido el apoyo para el PP, con el fin de que este partido pueda hacer frente a un PNV y una EH Bildu que aunque ahora vayan "con piel de cordero", luego puedan acabar "montando un lío, como con Ibarretxe".