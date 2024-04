Feijóo responde a Sánchez que el lodo es él y le acusa de usar Euskadi "como plataforma para mantener" su Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que él es "el lodo" y le ha acusado de usar Euskadi "como plataforma para mantenerse en el Gobierno". Asimismo, ha asegurado que no puede ganar en Euskadi quienes "nos han hecho sufrir" y, ante la "decadencia" de PSE y PNV, ha defendido que el PP es la garantía para que "no gobierne Bildu". Feijóo se ha desplazado nuevamente a Euskadi para dar su apoyo al candidato a lehendakari del PP vasco, Javier de Andrés, en un acto desarrollado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, que también ha contado con la asistencia de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y al que ha asistido 800 personas. En su discurso, el líder el PP ha rechazado la gestión en distintos ámbitos que realiza Pedro Sánchez, ha indicado que hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que el presidente no está "contando la verdad" y que "miente cuando dice que la economía española va como una moto". A su juicio, "dentro de nada el sanchismo dirá que la señora Yolanda Díaz es una facha, que ya forma parte de la fachosfera y que ya está dentro y del lado del muro que está construyendo Sánchez para aislar a los demócratas de los sanchistas". Núñez Feijóo ha criticado la "última ocurrencia" de Sánchez de calificarles como "la nada y el lodo" y ha ironizado sobre que lo que entendieron, desde sus escaños en el Congreso, fue "la nada y el nodo porque menudos publirreportaje se hace el señor Sánchez y los emite con los fondos de los españoles en sus canales de televisión". El dirigente popular, que ha recordado que en la anterior legislatura llamaban "fachas con toga a los jueves" y del PP decían que representaba la extrema derecha", ha afirmado que, tras ganar las elecciones, su partido propuso un acuerdo para ser "útil al país". En este sentido, ha lamentado que la política en España la dirijan "los partidos independentistas" y también que no se atendiera su acuerdo "para sacar a España del agujero de las pensiones, de la falta de competitividad, del incremento exponencial de la deuda". "EL LODO ES USTED" "Ahora se han inventado lo del muro, se han inventado lo de la fachoesfera y ahora hablan de la nada y de lodo. Señor Sánchez, el lodo es usted, no nosotros. El lodo es usted", ha asegurado Feijóo que cree que los vascos han visto que "estos años de sanchismo no han sido útiles". El líder del PP ha asegurado que al PSOE "lo único que le interesa es el gobierno de España" y Euskadi es "simplemente una plataforma para mantenerse en el gobierno". "Por el PSOE, gobernaría el PNV y Bildu juntos, y así se mantienen en el gobierno con mayor intensidad. Por eso el Partido Socialista en Euskadi ya no piensa en Euskadi, piensa en Sánchez, que no es Euskadi", ha manifestado. CAMPAÑA Núñez Feijóo ha defendido que el PP vasco es "un partido que cree en Euskadi", está "haciendo lo que debe, que es "poner encima de la mesa" los "problemas reales" de la ciudadanía y hablar de soluciones, "en un momento complejo" en el que el Gobierno de España "no tiene como objetivo gobernar, sino mantenerse en el poder". Según ha manifestado, el PP no está aquí "ni de paso ni de trámite", sino que están aquí para estar "decisivos en la política vasca". "Si usted quiere tener la seguridad de que Bildu no gobierne en esta tierra, vote usted al PP de Euskadi. Eso no lo puede decir nadie. Nosotros sí", ha añadido. En este sentido, ha afirmado que a él su candidato a lehendakari no le tiene que recordar que no van a pactar con EH Bildu, como hizo Eneko Andueza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electoral. El líder del PP ha indicado que ante un Partido Socialista "desparecido" y un PNV "en la decadencia", solo "queda el PP de Euskadi", que es único que "mantiene el carácter ante la falta de personalidad del Partido Socialista y del PNV". Ha añadido que el PSOE lleva "años blanqueando a Bildu" y la "obsesión" del PNV en los últimos años es "ser "más Bildu que Bildu", mientras que el PP "es el único que no está dispuesto a hacer seguidismo a Bildu". Núñez Feijóo ha asegurado que en Euskadi "no puede ganar Bildu". "Y no puede ganar Bildu porque sería perder Euskadi, porque sería que todo el esfuerzo y todo el sacrificio del pueblo vasco haya quedado fuera de los principios básicos de este pueblo y que los enemigos del pueblo vasco ganen las elecciones es lo peor que le puede pasar a este pueblo después de todo lo que ha sufrido, como el conjunto de España, después de todo lo que hemos sufrido", ha manifestado. El presidente del PP ha indicado que "no pueden ganar los que nos han hecho sufrir" y el PP "es el único que garantiza un gobierno sin radicalismo ideológico y sin extremismo económico", después de que el PSOE y el PNV hayan caído "en la decadencia". "Y ese declive solo tiene dos opciones, o lo recoge Bildu o el PP. Euskadi decidirá con su voto, decidirá entre la política industrial que expulsa a empresas o la que fomenta inversiones, entre anteponer los objetivos ideológicos al empleo y entre imitar lo que no funciona en Cataluña o el sentido común", ha añadido. Ha añadido que deberá decidir entre el "secesionismo o un proyecto común para Euskadi. En su opinión, aunque se presentan muchos partidos, solo hay dos opciones, "el secesionismo entre el PNV y Bildu y el PSOE que actúa de bisagra en función de lo que le manden en Madrid, o la responsabilidad y el autonomismo constitucional del PP". CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO En este sentido, ha afirmado que "cabe mucho Euskadi" en la Constitución y en el Estatuto, "todo Euskadi sienta lo que sienta". "En la Constitución, en el Estatuto de Gernika y en la foralidad cabe todo Euskadi", ha remarcado. Núñez Feijóo ha asegurado que solo el PP de Euskadi es el "cambio" y no hay diferencias "entre los objetivos que está planteando Bildu y los que ahora quiere mimetizar el PNV, solo varía el tono, la velocidad". Según ha señalado, no hay diferencias entre la política económica del PSOE, de EH Bildu o del PNV porque "votan lo mismo en el Congreso" y votan "la hostilidad" contra las empresas, "incrementar impuestos" o un "malgasto" de los fondos y la deuda. "Toda frivolidad que se le ocurre al PSOE y a Sumar en el Consejo de Ministros tiene el aval de Bildu y PNV", ha agregado. Feijóo ha pedido el voto para el PP, un partido que "no engaña" y ha llamado a los votantes del PSE a respaldar a los populares porque "son los más engañados de España" y también a los del PNV porque "a los vascos nunca les gustó ser un satélite del gobierno central. "A los vascos nunca les gustó hacer el rendibú" a Sánchez y defender unas políticas "de la izquierda populista, que es la que está instalada en el gobierno de Sánchez". "Ningún vasco vota al PNV para aplicar la política del cierre de empresas de Sumar y de Podemos. Ningún vasco vota al PNV para aplicar las políticas de vivienda y laborales de Bildu" ha añadido. Tras indicar que, cuando al PNV le vienen mal dadas, se refugia en sus propuestas, Feijóo, que cree que los jeltzales defienden "una cosa u otra en función de las alianzas con Sánchez", ha pedido "concentrar el voto de la Constitución, del Estatuto de Gernika y de los fueros" y así "los vascos tendrán la seguridad de que Bildu no va a gobernar esta tierra". Por último, ha indicado que es una "alegría" que el Athletic haya ganado la Copa del Rey de España porque "es la mejor fórmula de mandar un mensaje desde Euskadi a toda España" y ha señalado que se lo pasó muy bien en la Final viendo "a dos equipos españoles como querían estrecharle la mano al jefe del Estado, al rey de España y levantar la Copa de España".