Diputado Vox en Cantabria se desmarca de su grupo y vota junto al PP una moción sobre la Ley de la Cadena Alimentaria

El diputado de Vox Cristóbal Palacio ha emitido este lunes un voto diferenciado del de sus tres compañeros de grupo en el Pleno del Parlamento de Cantabria y se ha sumado al posicionamiento de los 'populares' para rechazar una moción del PSOE que pedía más inspectores para cumplir con la Ley de Cadena Alimentaria. De no ser por el voto de Palacio la moción se habría aprobado, ya que ha contado con la abstención de los otros tres diputados de Vox y con los votos a favor de PRC y PSOE, que suman 16 diputados frente a los 15 del PP, que gobierna en Cantabria en minoría. Al unirse Palacio a los populares y abstenerse sus tres compañeros de Vox, se ha producido un empate, con 16 a favor y 16 en contra. Así, y tras repetirse la votación en tres ocasiones y persistir el mismo resultado, tal y como marca el Reglamento de la Cámara, la propuesta ha quedado rechazada. No es la primera vez que existen discrepancias entre los integrantes del Grupo Parlamentario Vox. De hecho, el mes pasado la Cámara retiró a Cristóbal Palacio la dedicación exclusiva como diputado a través de un dictamen que contó con el apoyo de dos de los cuatro miembros del grupo -Leticia Díaz y Natividad Pérez-. La propuesta en la que este lunes han votado de forma diferenciada era una moción en la que el PSOE pedía aprobar una relación de puestos de trabajo (RPT) con plazas de inspección, dotadas presupuestariamente y vinculadas a la Ley de la Cadena Alimentaria antes del 30 de agosto de 2024, así como convocar antes del 30 de septiembre las plazas de inspección vinculadas a esa RPT. El PP ha reconocido que es necesario un cambio en la RPT con la modificación de la estructura orgánica de la Consejería de Desarrollo Rural, pero ha asegurado que "ya se está haciendo" desde el Gobierno regional y que los populares tan solo llevan en el poder "ocho meses". Por ello, ha criticado que los socialistas exijan ahora "plazos imposibles" cuando han estado ocho años gobernando en coalición con el PRC. La diputada del PSOE Eva Salmón, que ha defendido la moción, ha lamentado el PP y Vox "frenen" el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria en Cantabria con su votación, y cree que se han posicionado así "por intereses meramente partidistas". "Con el campo no vale estar a veces, hay que estar siempre y cuando los agricultores y ganaderos lo necesitan", ha destacado. A su juicio, "la derecha en Cantabria prefiere seguir confrontando con el Gobierno de España en lugar de aplicar la Ley de Cadena Alimentaria que exige la prohibición de venta a pérdidas de los productos del sector primario". En definitiva, ha dicho, "PP y Vox han votado en contra de que el Gobierno de Cantabria asuma su responsabilidad de garantizar plantillas públicas que garanticen el cumplimento de la ley en Cantabria".