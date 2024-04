De Andrés (PP) no descarta apoyar un Gobierno de PNV y PSE aunque con condiciones: "Hay que superar algunas cosas"

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, no descarta apoyar un Gobierno de PNV y PSE tras las elecciones pero con condiciones, ya que a su juicio el País Vasco tiene que superar algunas cuestiones ideológicas, por ejemplo, la implantación del sistema VioGén. Así lo ha expresado este durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la posibilidad de que el PNV y el PSE reeditasen la alianza de Gobierno tras los comicios de este próximo domingo. De Andrés ha asegurado que ante esta posibilidad, desde su formación "ofrecerían su disposición" pero no "gratuitamente", lo harían a cambio de "un proyecto en el que se refleje el perfil del PP y superemos algunas cosas". Entre las posibles condiciones para ese apoyo, el candidato 'popular' ha incluido la implantación del sistema VioGén en la comunidad autónoma. "Euskadi es la única comunidad autónoma que no está dentro de VioGén porque ideológicamente el PNV cree que no tiene que compartir datos con la Policía Nacional o con la Guardia Civil y esas son las cosas ideológicas que hay que superar ya de una vez en el País Vasco", ha afeado. EL AUGE DE BILDU ES CULPA DEL "BLANQUEO" DEL PSOE Y PNV A su juicio, lo que necesita el próximo Ejecutivo es "no hacer todo con intereses ideológicos de construcción nacional" y por ende, desde el PP lo van a "exigir" con "toda rotundidad". "Tenemos una administración muy politizada, que toma las decisiones muchas veces con criterios ideológicos por encima de los políticos", ha lamentado. Sin embargo, De Andrés tampoco descarta la posibilidad de que PNV y Bildu lleguen a un acuerdo. "En el próximo parlamento se apunta que va a ser muy numerosa --la presencia de los partidos nacionalistas--, y eso nos llevaría a que PNV y Bildu se atrevan a montar un lío", afirmaba, además, para el dirigente del PP, votar sendas formaciones es una cosa "muy parecida", porque los ambas "engordan" al PSOE y a Pedro Sánchez. Preguntado por el auge de Bildu en las encuestas, De Andrés lo ha considerado una "consecuencia lógica" de la campaña de "blanqueo" que han llevado a cabo PNV y PSOE a favor de Bildu. "Lo han naturalizado, y es más, es que han comprado su discurso", ha advertido. "Durante mucho tiempo ha habido una política de acoso a quienes se manifiestan de una forma diferente al nacionalismo y al socialismo y ahora lo estamos viviendo todos, incluso el propio PNV que ahora se ha metido dentro del muro de Sánchez porque la dificultad para poder expresarse en libertad durante tantos años pues también ha tenido sus consecuencias", ha incidido.