De Andrés denuncia el "nacionalismo cerril, empeñado en aislar Euskadi" y anteponer ideología al servicio público

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, ha denunciado el "nacionalismo cerril, empeñado en aislar Euskadi" y anteponer la ideología frente al servicio público. Asimismo, ha señalado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "le da igual" si los vascos votan a PNV, EH Bildu o PSE y únicamente le "disgusta el voto al Partido Popular" En un acto de campaña celebrado en Bilbao, al que han asistido unas 800 personas y que ha contado, entre otras, con la intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, De Andrés ha censurado la "indudable mala gestión" del PNV, que ni PSE ni EH Bildu denuncian "porque le amparan". Tras alertar de las denuncias por prostitución de menores "tuteladas por la Diputación de Álava", De Andrés ha lamentado también que haya personas que cobran la RGI desde "su casa en Marruecos o en Egipto". "Es una vergüenza el fraude, los abusos y la injusticia; en definitiva, que haya personas trabajando que ganan menos que una persona en su casa cobrando la RGI. Gente a la cual han condicionado a una cronificación de su situación de desempleo", ha lamentado. Asimismo, ha acusado a los jeltzales de ser un partido "muy soberbio" y tener un "mal proyecto empeñado a hacer un modelo que cerraba Euskadi". "Empezaron en los años 80 con un modelo que quería imitar a un Estado, con una moneda y una ley de fronteras, un sistema aduanero propio, con matrículas de los coches propias en el mismo momento en el que España estaba trabajando para entrar en la Unión Europea", ha criticado. A su juicio, el jeltzale ha sido "un modelo de adoctrinamiento a través de los medios públicos de comunicación y de la educación" que ha apostado por una "política de ideologización de toda la actividad pública". "Han ideologizado todo y lo han puesto por delante del servicio público y del interés general. Y el resultado, obviamente, ha sido muy malo", ha detallado. En este contexto, ha denunciado que Euskadi padece por ello "una administración cara y tremendamente politizada" mientras la industria ha "perdido peso" y los jóvenes deben buscar oportunidades fuera. "Esto tiene un responsable que es el PNV, con el apoyo constante del Partido Socialista. ¿Qué se podría pensar de un partido que es el responsable de un gobierno que expulsa al 20% de sus jóvenes y no da explicaciones porque son razones ideológicas las que han conducido a esto? Por esto es también una lucha cultural lo que estamos haciendo aquí. Una lucha cultural frente a un nacionalismo que es cerril, que ha impedido la apertura, que se ha empeñado en aislarnos", ha añadido. Respecto a la situación de Osakidetza, ha incidido en la falta de profesionales por las "trabas ideológicas, identitarias, lingüísticas" que se habrían impuesto. Además, ha criticado que el PNV haya consentido el "fenómeno okupa" y haya "relativizado la delincuencia" sin habérselo "tomado en serio". Por otro lado, ha advertido de que, pese a que la actual sociedad vasca es "la menos independentista que se recuerda", tras el 21 de abril se puede dar el Parlamento "más nacionalista que se recuerda también". "Quienes van a estar al frente de esto, Otegi y Ortuzar, quieren siguiendo romper con España. No vayamos a votar pensando en estos corderos porque es su objetivo final y, cuando se encuentren con la posibilidad de una mayoría que pueda tensionar las relaciones entre los vascos y con el resto de España, sacarán lo que llevan dentro, que es la ruptura y la secesión con el resto de España", ha descrito. Para el líder del PP, tanto PNV como EH Bildu van a priorizar la construcción nacional por encima de la convivencia, ya que "priorizan siempre su ideología sobre la conveniencia y lo que es el servicio público". "Puede venirnos un pacto entre nacionalistas, claro que sí", ha vaticinado. PLAN IBARRETXE De Andrés, que ha recordado el Plan Ibarretxe, ha asegurado que PNV y EH Bildu se van "calentando" y "ya empiezan a hablar de lo que acordaron no hace mucho tiempo: hacer dos categorías de vascos. Los nacionales, los buenos, y los que se quedan en ciudadanos, que son los de segunda categoría". "Os podéis imaginar que los de primera categoría son los del PNV y los de Bildu; los demás de segunda categoría. Llegaron a un acuerdo y lo quieren reeditar ahora. Cuidado que se están calentando, y quieren reeditar vascos de primera y vascos de segunda, y lo quieren hacer desde el PNV y Bildu. Están lanzándose flores unos a otros para ver quién encandila más al otro, para poder llegar a esos acuerdos que son disparatados en la Unión Europea", ha argumentado, para añadir que esto solo lo puede plantear "gente muy retrógrada que están pensando en modelos completamente caducos". Por todo ello, ha defendido el voto al Partido Popular como alternativa, al tiempo que ha considerado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le da igual a quién voten los vascos". "Para Sánchez, PSE, PNV y Bildu le engordan de la misma manera. Los tres engordan a Sánchez y el único que le disgusta es el voto al Partido Popular", ha finalizado. Por su parte, la secretaria general de la formación, Esther Martínez, ha denunciado que al PNV "se le han descosido todas las costuras" y "son incapaces de hilvanar una propuesta, una solución al desaguisado que han montado". Además, ha subrayado el papel de "veleta" del PNV, que están "más cómodos al otro lado del muro, con Sánchez y con Bildu, con Puigdemont y con Podemos, con ERC y con el Bloque". "TIERRA DE DESPEDIDA" Asimismo, ha indicado que Euskadi, "manoseada por los abertzales", ha pasado de ser "tierra de acogida a ser tierra de despedida" y ha denunciado que tanto, PNV como EH Bildu, "plantean una campaña a su medida, unos están con la campaña del miedo y otros intentando pasar de puntillas". Según ha manifestado, Euskadi a los abertzales les viene grande y por eso quieren hacer a Euskadi cada vez más pequeña. "Son más de lo mismo. Sus supuestas discrepancias son parte del teatrillo que han montado en campaña electoral", ha manifestado Martínez, que ha asegurado también que "nunca ha habido un presidente de España más débil, más irresponsable y más disolvente para España que Sánchez" y ha defendido que el voto al PP es el voto útil. "Nos pueden mentir pero no engañar", ha finalizado. Por último, la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, ha criticado la gestión realizada por PNV y PSE-EE en Euskadi y, frente a ellos ha asegurado que "solo hay una alternativa clara y segura" para este País Vasco, "para que no siga cuesta abajo y no caiga en manos aún peores". "Necesitamos un PP fuerte, muy fuerte y para eso hay que votar a Javier de Andrés, que es la única opción segura y sincera", ha zanjado.