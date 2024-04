Carrizosa (Cs) defiende que Puigdemont es un "golpista pero dice la verdad" sobre Sánchez e Illa

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, ha defendido este domingo que el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, es un "golpista pero dice la verdad" sobre la imposibilidad, a su juicio, de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PSC, Salvador Illa, gobiernen al mismo tiempo. "Puigdemont será muy golpista, pero dice la verdad, no va a ser posible que gobierne Illa y Sánchez al mismo tiempo", ha declarado Carrizosa a los medios en Barcelona. Según él, Illa "no tiene ningún tipo de oportunidad de ser presidente, porque tiene que gobernar el separatismo" para que Sánchez siga siendo presidente. "Sánchez no puede consentir que Illa gobierne aquí en Cataluña y que esto suponga que los partidos independentistas le retiren el apoyo", ha añadido. Asimismo, ha lamentado que Illa no ponga vetos a posibles acuerdos tras el 12M, algo que significa la posibilidad de pactar con Puigdemont. PP En referencia al manifiesto de Cs que reta a PSC, PP, Comuns y Vox a que se comprometan por escrito a "no pactar con el separatismo" para gobernar en la Generalitat, Carrizosa ha criticado que el PP aún no lo haya firmado. "Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hará cada partido con sus votos, todo el mundo tiene claro que Cs nunca traicionará a sus votantes", ha dicho.