Aragonès y Rull se cruzan reproches por la ausencia de Puigdemont en el debate de Pimec

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, se ha cruzado reproches con el número 3 de Junts+ por Barcelona, Josep Rull, por la ausencia del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, en el debate de precampaña de Pimec, mientras que el candidato del PSC, Salvador Illa, se ha abierto a pactos. Así se han pronunciado este lunes en el bloque de preguntas cruzadas entre candidatos del debate de Pimec, en el que Aragonès ha reprochado que Puigdemont no haya participado: "Si hubiese venido el cabeza de lista o hubiésemos tenido participación del cabeza de lista, como se había facilitado, habríamos podido hacer el cara a cara que había pedido". Rull ha afeado a Aragonès sus palabras y ha argumentado que la única opción que tenía Puigdemont para participar era vía streaming: "Si alguien debe ser extraordinariamente sensible sobre lo que significa esto para la dignidad del presidente Puigdemont es el actual presidente de la Generalitat". Ambos candidatos también se han intercambiado reproches sobre la negociación de los Presupuestos de 2023, ya que Aragonès ha tachado de irresponsable la el 'no' de Junts a las cuentas, y ha sostenido que estuvieron dos meses esperando sus propuestas: "Acuerdos quiere decir ceder". Rull ha acusado al Govern de tener una actitud "indolente" a la hora de negociar las cuentas, ya que considera que no eran capaces de ceder, y ha recordado que 24 horas antes de la votación el secretario general de Junts, Jordi Turull, se reunió con Aragonès pero no recibió una respuesta aceptable, ha dicho textualmente. "COLABORAR CON TODO EL MUNDO" Por su parte, Illa ha destacado que a partir del 13 de mayo intentará "hacer un esquema de gobierno que responda a lo que voten los catalanes" y ha descartado llegar a acuerdos con Vox y Aliança Catalana, tras ser preguntado por el candidato del PP, Alejandro Fernández, sobre si los Comuns serán su socio prioritario tras las elecciones. Illa ha destacado que ha compartido experiencia de Gobierno con Comuns en el Gobierno central, pero también con ERC y Junts en ayuntamientos y diputaciones: "Estoy abierto a colaborar con todo el mundo, y es verdad, tengo muchas afinidades con los Comuns", aunque ha añadido que también tienen discrepancias. Fernández ha acusado a Illa de ofrecerse como "facilitador" para el independentismo, y ha asegurado que él se presenta para abrir una nueva etapa y acabar con el proceso independentista, ya que considera que va en contra de la estabilidad política y la seguridad jurídica. También ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener una política de confrontación y no seguir el espíritu de la transición: "Se ha posicionado de una manera especialmente agresiva con Israel, rompiendo este papel histórico que había tenido España de pacificador". ALBIACH CRITICA EL "DISCURSO TRIUNFALISTA" DE ERC Por su parte, la candidata de los Comuns, Jéssica Albiach, ha acusado a ERC de hacer un "discurso triunfalista", y les ha reprochado que hubieran votado en contra de la reforma laboral del Gobierno de PSOE y Sumar pero lleven en las listas al actual conseller Carles Campuzano, que asegura que votó a favor de la reforma laboral del PP. La dirigente de los Comuns también ha replicado a Rull que "los recortes de impuestos de hoy son los recortes de servicios sociales e infraestructuras de mañana", y ha criticado que la política fiscal de Catalunya esté marcada por la patronal.