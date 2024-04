Albares responde a Feijóo que la política exterior no es "cuestión de cronómetros" y que eso demuestra "amateurismo"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha respondido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que la política exterior no es "cuestión de cronómetros" y que "correr a poner un tuit" demuestra "mucho amateurismo", después de que el 'popular' haya acusado al Gobierno de ser "el último" en defender las democracias occidentales en relación al ataque de Irán con drones y misiles perpetrado en las últimas horas contra Israel. "La política exterior no es una cuestión de cronómetros. Esto no es una carrera de a ver quién llega primero. Es una suma de esfuerzos hacia la estabilidad, hacia la paz, hacia evitar la escalada. De todo eso el señor Feijóo ni una palabra porque no creo que esté en su interés", le ha recriminado Albares en una entrevista en Cadena Ser este domingo, recogida por Europa Press. A su juicio, las "palabras altisonantes" y "correr a poner el tuit" desmuestra "mucho amateurismo". Asimismo, ha negado de forma rotunda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya sido "el último", como ha afirmado Feijóo, en condenar los ataques de Irán a Israel, asegurando que líderes como Emmanuel Macron o Giorgia Meloni se han pronunciado después. "Es falso, radicalmente falso", ha reiterado Albares, que ha afeado al líder 'popular' no estar "a la altura de las circunstancias". "Lo que tendría que hacer el líder de la oposición es lo que han hecho todos los líderes de la oposición en todos los países europeos occidentales: situarse detrás de sus gobiernos. En ese sentido la única excepción es la del Partido Popular y muy especialmente la del líder de la oposición en sí", ha apuntado. "CONTENCIÓN" POR PARTE DE ISRAEL En otro punto, Albares se ha sumado a las palabras del presidente del Gobierno y ha pedido a Israel "contención" para evitar así una escalada aún mayor en Oriente Próximo tras las palabras del Ejército israelí asegurando que responderá a Irán "con acciones, no con palabras". "Hemos condenado muy claramente la acción de Irán contra Israel, ese ataque con cientos de drones, pero lo que necesitamos en estos momentos es contención por parte de Israel. En Oriente Medio lleva ya desde noviembre una espiral de violencia que nosotros hacemos todo lo posible desde el principio para intentar detener", ha subrayado Albares. Al hilo, ha hecho un llamamiento al alto al fuego en Gaza que permita la ayuda humanitaria y a la comunidad internacional para que ponga de su parte y no se produzca una mayor escalada "en este momento tan tenso". En este contexto, el titular de Exteriores ha asegurado que el Gobierno español no ha tenido contacto en las últimas horas con el Ejecutivo israelí, aunque ha incidido en que España ha dejado clara su posición al respecto, condenando el ataque como el resto de socios europeos.