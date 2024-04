Albares defenderá el jueves ante el Consejo de Seguridad la entrada de Palestina "como Estado soberano" en la ONU

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha adelantado que defenderá la entrada de Palestina "como Estado soberano" en la ONU en el debate que celebrará este jueves el Consejo de Seguridad, al que tiene previsto asistir. "Cuando tome la palabra hablaré a favor de la entrada de Palestina como un Estado soberano en las Naciones Unidas", ha explicado Albares, en una entrevista en La1, recogida por Europa Press, tras anunciar que asistirá al debate sobre esta cuestión que tendrá lugar el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Su asistencia le obligará a acortar su estancia en Países Bajos, donde desde este martes por la tarde acompañará a los Reyes en la visita de Estado que realizarán a este país hasta última hora del jueves. Ese día, Felipe VI tiene previsto, entre otros, una reunión con el viceprimer ministro neerlandés. Por otra parte, Albares ha celebrado que tanto Irán como Israel no parezcan tener la intención de "continuar con actitud agresiva" tras el ataque lanzado por Teherán durante el fin de semana con cientos de drones y misiles contra territorio israelí pero que fueron en su mayoría interceptados. El ministro ha indicado que en la reunión por videoconferencia que mantendrán este martes los ministros de Exteriores de la UE volverá a reiterar la condena de España al ataque iraní y también insistirá en "la necesidad de sumar fuerzas para estar seguros de que no vamos hacia una escalada regional". "Hay ya demasiada espiral de violencia en Oriente Medio como para añadir un choque entre Irán e Israel", ha subrayado, defendiendo que en los próximos días toda la comunidad internacional, incluida España, "tiene que estar muy pendiente de la situación y hacer todo lo posible para evitar una escalada". Albares ha incidido en la importancia de lo "urgente", entre lo que ha incluido un alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y la liberación de los rehenes en manos de Hamás, pero ha apostado también por "mirar no a mañana, sino a pasado mañana" e implementar la solución de los dos Estados. Respecto al reconocimiento del Estado palestino por parte de España, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a materializar antes de julio, el ministro ha dejado claro que le corresponde al jefe del Ejecutivo tomar la decisión y "fijar ese día". Será una decisión del Consejo de Ministros como se hizo en su momento con Sudán del Sur, el último Estado reconocido, ha puntualizado. ISRAEL NO CREE QUE SEA MOMENTO DE RECONOCER Precisamente, en una entrevista a este mismo medio y poco antes de la del ministro, la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, se ha felicitado de la condena por parte de España del ataque de Israel y ha vuelto a defender que no es el momento adecuado para reconocer a Palestina. "No es el momento adecuado de hablar del día después porque estamos todavía en el día de hoy", ha esgrimido, tras subrayar que Israel está volcado ahora en conseguir la liberación de los rehenes en manos de Hamás y "luego llegaremos quizá a un algo el fuego". Albares también se ha reafirmado en sus críticas al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, después de que este dijera el domingo que Sánchez había sido el último líder europeo en condenar el ataque de Irán contra Israel. "Estas declaraciones son un bulo", ha sostenido, incidiendo en que tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se pronunciaron más tarde. "Si el señor Feijóo cree que la política exterior se hace a golpe de rapidez de tuit, lo que demuestra es que sigue absolutamente incapacitado para ser presidente del Gobierno de España", ha remachado. ACUERDO SOBRE GIBRALTAR Por último, preguntado sobre la reunión del viernes en Bruselas sobre Gibraltar, el ministro no ha querido entrar en detalles sobre lo pactado. "Quedan algunas semanas de trabajo técnico y de redacción y queremos proteger el acuerdo", ha esgrimido, si bien ha vuelto a subrayar la importancia de la cita, en la que participaron el vicepresidente de la Comisión encargado de la relación con Reino Unido, Maros Sefcovic, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. "No hay una fecha porque sería imposible ponerla", se ha limitado a señalar al ser preguntado por el plazo para cerrar el acuerdo que regulará la futura relación del Peñón con la UE tras el Brexit, si bien ha puntualizado que "hablamos de semanas, no de meses".