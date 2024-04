Valverde: "Voy a volver a leerme el reglamento, no sé si estoy yo equivocado o el resto"

Bilbao, 14 abr (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, subrayó tras el empate frente al Villarreal que "el VAR está para resolver situaciones graves" que se den en un partido y no jugadas como los penaltis a favor del Villarreal o la segunda tarjeta que le costó la expulsión al jugador del equipo castellonense Santi Comesaña.

"Son situaciones del fútbol de ahora, estas cosas antes no pasaban. El penalti por un pisotón cuando ya ha soltado el balón, la segunda amarilla, el segundo penalti... No lo sé, igual me tengo que volver a mirar el reglamento porque no sé si estoy yo equivocado o el resto. No tengo ni idea", apuntó.

Valverde destacó que, al margen de estas decisiones de Cuadra Fernández a instancias del VAR, fue un "partido bravo" en el que los dos equipos "compitieron bien".

"Yo también estaría cabreado si me expulsan a un jugador a los 30 segundos de la segunda parte", añadió el técnico satisfecho, por otro lado, de la "buena respuesta" que ofrecieron sus jugadores después de una semana especial por las celebraciones derivadas del título de Copa conseguido la pasada semana en Sevilla.

"Rondaba en el ambiente esa resaca del cúmulo de festejos y eso siempre es peligroso. Nos teníamos que abstraer y hemos dado buena medida como equipo frente a un rival en línea ascendente", se felicitó.

Y avanzó que su equipo "tiene que seguir peleando por mejorar nuestra posición una vez que hemos asegurado estar en Europa y lo vamos a hacer hasta el final".

"La semana que viene tenemos otro partido en casa -el viernes contra el Granada- y tenemos que seguir compitiendo", concluyó. EFE

