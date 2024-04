Pradales asegura que el PNV es quien puede "gestionar mejor" Euskadi y "construir el país"

El candidato de EAJ-PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido que la formación jeltzale es la que puede "gestionar mejor la economía y la industria vasca, lo servicios públicos, garantizar la seguridad" y la que "tiene experiencia y compromiso para construir el país". Pradales se ha referido en estos términos en un acto electoral en la plaza Cataluña de San Sebastián en el que también han intervenido el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y la cabeza de lista por Guipúzcoa, Bakartxo Tejeria. El candidato jeltzale a Lehendakari ha destacado "la importancia de que la sociedad pueda conocer propuestas y comparar modelos para poder escoger". Además, ha reiterado su "compromiso" para "seguir construyendo la nueva Euskadi de bienestar, que parte de indicadores de calidad que superan incluso la media europea". "Estamos rozando el pleno empleo, la renta media supera los 36.000 euros, por encima de la media europea, el paro juvenil ha bajado desde el 30% al 10%, la tasa de pobreza es del 3,7%, muy por debajo de Europa, al igual que la tasa de abandono escolar, del 5% frente al 9% de la media europea", ha subrayado. A ello ha añadido que, "Euskadi puntúa en lo más alto de Europa en percepción de calidad de gobierno, confianza institucional y capacidad para tejer acuerdos y consensos". Pradales ha sostenido que "Euskadi es un gran país", pese a que "no todos han remado por la construcción del pueblo". "Hay quien solo ha estado en contra de todo, de cada proyecto y el progreso del País", ha recordado, para citar, a continuación, algunos de ellos, como el Guggenheim, el Metro, el tranvía en Vitoria, la autovía San Sebastián-Pamplona, el Basque Cullinary Center o la incineradora de Zubieta. En este contexto, se ha preguntado "cómo sería hoy Euskadi si hubiéramos aceptado su no a todo". Frente a ello, Pradales se ha referido también a algunos de los proyectos que su partido plantea para el futuro de Guipúzcoa, como el de 'Anoeta Berri', con el "compromiso" de que "el Gobierno vasco asuma la mitad de la inversión de 50 millones para modernizar la nueva ciudad deportiva" de San Sebastián. "Orgullo de país, compromiso PNV", ha destacado. Asimismo, ha apostado por "convertir Illunbe en un pabellón multiusos cubierto que pueda dar respuesta a la gran demanda existente para la práctica de diversas disciplinas deportivas" y por seguir invirtiendo en investigación, ciencia e innovación, con proyectos como el supercomputador instalado en el Donostia International Physics Center de la capital guipuzcoana, para "poner las bases para afrontar un futuro mejor". Por su parte, Ortuzar ha señalado que según las últimas encuestas, en esta campaña electoral "todo está en manos de los indecisos", que "al parecer son muchos, una de cada cuatro personas, nada menos". "Aquí en Donostia y en Guipúzcoa nos quieren dar a entender que todo el pescado está vendido, y no, no es verdad, aquí hay partido y hay un partido que va a dar la pelea hasta el último minuto, el PNV", ha afirmado. El presidente del EBB del PNV ha emplazado a "quitar las dudas a los indecisos" con el "programón" que su formación ofrece a Euskadi, "una tabla de relanzamiento de nuestro país para el futuro y gente solvente". Ortuzar ha asegurado que Euskadi cuenta con una "muy buena calidad de vida, mal que a algunos les pese", pero los jeltzales quieren "más". "Para eso pedimos el voto", ha señalado. Tras subrayar que "hoy en Euskadi trabajan y cotizan un millón de personas; el paro ha bajado al 6,3% y está en las medias europeas; la industria y los servicios avanzados representan el 40%; la inversión pública en sanidad por persona, en Euskadi 3.500 euros y en Europa, 3.200; índice de igualdad de género, Euskadi 73, Europa 68", ha añadido que se ha "multiplicado por 20 las ayudas a la juventud". "En diez años hemos doblado las ayudas de emergencia social, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y las prestaciones de Vivienda y hemos traído a Euskadi 14 nuevas competencias para fortalecer nuestro autogobierno", ha defendido. "No tenemos miedo a las comparaciones", ha aseverado. Ortuzar ha recordado que, en los últimos años, en Euskadi se han visto gobiernos y gestiones de diferentes partidos en diferentes instituciones y, frente a ello, ha señalado que les "avala" el "modelo PNV". "Con sus aciertos, y también seguro que con algún que otro error, el PNV puede presentar una hoja de servicios a este país claramente positiva", ha señalado. EL PARTIDO DEL SÍ Ortuzar ha pedido el voto al PNV para "seguir garantizando el bienestar, para tirar para adelante como sociedad, para hacer a Euskadi más libre, más próspera, más justa", porque la formación jeltzale es "el partido del 'bai' ('sí', en euskara)". "Sí a Euskadi, sí al progreso, sí a avanzar, sí a unos servicios públicos, sí a la mejor calidad de vida, a la mejor sanidad, a políticas avanzadas de vivienda, a jóvenes emancipados, a una Euskadi segura", ha finalizado. Por su parte, Tejería ha destacado que el 21 de abril hay que acudir a las urnas para "ganar", porque si no "puede gobernar el que menos te gusta". "Hay que votar PNV porque por trayectoria, coherencia, iniciativa y proyecto de futuro, es la mejor opción para que Guipúzcoa y Euskadi sigan avanzando", ha incidido. Tejería ha destacado que el PNV es "la mejor y la única opción para que Euskadi siga avanzando" y, además, los jeltzales "siempre hemos fieles a nuestros principios y valores, y hemos actuado de la mano la voluntad de los vascos".