Moreno y Page reivindican el entendimiento entre autonomías y el principio de igualdad entre españoles

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se han reunido este sábado en Sevilla, en la inauguración de la exposición '40 años de la Casa de Castilla-La Mancha'. Durante la misma, ambos líderes autonómicos han reivindicado la importancia del entendimiento entre las regiones del país, así como el principio de igualdad entre españoles. Por su parte, Moreno ha puesto en valor el papel de la Casa de Castilla-La Mancha en Andalucía, que cumple 40 años "divulgando las singularidades del pueblo castellano manchego en nuestra tierra acompañándolas con las tradiciones andaluzas, generando enriquecimiento al país". Además, ha destacado que Andalucía y Castilla-La Mancha son "comunidades hermanas, dos tierras españolas que se sienten claramente vinculadas, parte de un todo y con objetivos comunes". Durante su intervención, Moreno ha puesto en valor las casas andaluzas repartidas por todo el mundo, "embajadores diarios y permanente de nuestra tierra fuera de ella, que mantienen viva la llama del espíritu de unión entre españoles, engrandeciendo al país". En este punto, Moreno ha subrayado la importancia de "invocar siempre el principio de igualdad entre españoles, vivan donde vivan". "Todos los españoles merecen disfrutar de los mejores servicios públicos posibles y gozar las oportunidades de progreso y bienestar", ha apostillado. El presidente andaluz ha hecho hincapié en que "en un tiempo en el que todo se estandariza y tiende a ser igual, debemos reivindicar y defender más que nunca aquello que nos hace singular y nos distingue", recalcando la importancia de las instituciones como la Casa de Castilla-La Mancha que cumplen la función de divulgar el legado, las tradiciones y el folklore. De otro lado, García-Page ha animado este sábado al entendimiento entre las distintas comunidades autónomas, afirmando que el objetivo de las autonomías es "intentar cooperar y entre todos crecer" y no "para rompernos en 17". Asimismo, el líder del Ejecutivo castellanomanchego ha elogiado el entendimiento con el Gobierno de Andalucía y con su presidente Juanma Moreno, a pesar de la "diferencias partidarias", afirmando que "hay muy buen entendimiento". En esta línea, ha afirmado que "tanto Andalucía como Castilla-La Mancha" representan "exactamente lo que quería este país en el año 78, con la Constitución". "Que no nos inventamos la historia, que no nos confundimos y que no utilizamos las autonomías para ser menos o para rompernos, sino para intentar cooperar y entre todos crecer", ha ahondado. Este encuentro entre ambos presidentes se ha producido después de que este viernes Moreno anunciara que enviará al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, un nuevo requerimiento para que convoque de manera inmediata la Conferencia de Presidentes Autonómicos, advirtiendo de que, si no lo hace, habrá que recurrir a fórmulas "jurídicas y administrativas" para forzar su convocatoria. Moreno ha valorado que Emiliano García-Page, uno de los tres presidentes autonómicos del PSOE, haya solicitado también a Sánchez que convoque la Conferencia de Presidentes. La última vez que coincidieron fue en la pasada edición de Fitur, en enero, en Madrid, cuando ambos, junto a los presidentes, del PP, de Murcia, Fernando López Miras, y de Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, mantuvieron un encuentro informal en el que coincidieron en la necesidad de que el Gobierno central ponga en marcha un fondo de nivelación mientras no se reforma el sistema de financiación autonómica que compense a las comunidades infrafinanciadas.