Gobierno Vasco ha aprobado 67 terceros grados a presos de ETA desde que tiene la competencia y el 35% están suspendidos

El Gobierno Vasco ha aprobado desde que asumió la competencia penitenciaria en octubre de 2021 un total de 67 terceros grados para presos de ETA, de los que el 35% están sin ejecutar por decisión de la Audiencia Nacional, al contabilizar 16 decisiones ya revocadas por los jueces y otras 8 suspendidas por efecto del recurso de la Fiscalía. Esos 67 terceros grados se corresponden con 54 presos de ETA, ya que en 13 casos se han duplicado o incluso triplicado las decisiones de progresión al régimen abierto tras decisiones judiciales anteriores contrarias al Gobierno Vasco, según datos del Observatorio de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) consultados por Europa Press. De los etarras beneficiados por el tercer grado después de que el Gobierno de Pedro Sánchez pusiera fin a la política de dispersión y cediera la competencia penitenciaria al Ejecutivo Vasco, ocho se encuentran en libertad condicional por decisión judicial y otros cinco han sido excarcelados por cumplimiento de sus condenas. TERCER INTENTO PARA SUBIJANA Y BORDE Entre los etarras con decisiones triplicadas figuran Juan Carlos Subijana y Joseba Borde, en ambos casos con la última tanda de terceros grados aprobados este mes de marzo y, de nuevo, suspendidos por recursos de la Fiscalía. Juan Carlos Subijana fue condenado por la Audiencia Nacional por colaborar en el atentado contra el funcionario de prisiones Máximo Casado en el año 2000. Lleva 20 años en prisión y Sare, la asociación de apoyo a los presos etarras, lleva tiempo pidiendo su excarcelación debido a su "delicado estado de salud". Joseba Borde, condenado por tres asesinatos, es otro de los incluidos en listados de plataformas de apoyo a etarras para instar a su excarcelación teniendo en cuenta su avanzada edad, que lleva más de 20 años en prisión y por problemas de salud. La Fiscalía, no obstante, rechaza el tercer grado por no constar que haya cumplido su compromiso de pago de responsabilidad civil ni un arrepentimiento o repudio a ETA. 140 PRESOS EN CÁRCELES VASCAS Instituciones Penitenciarias --dependiente del Ministerio del Interior-- aprobó 27 progresiones al tercer grado para presos de ETA entre octubre de 2018 y abril de 2022, es decir, antes del acercamiento de etarras y de la cesión de competencias al Gobierno vasco. De esta forma, el Ejecutivo vasco suma ya 40 progresiones más que el Gobierno central desde octubre de 2021 a marzo de 2024. Según los datos de la AVT consultados por Europa Press, 158 presos de ETA siguen cumpliendo condena en la actualidad. El grueso, 140 internos, están en alguna de las tres prisiones del País Vasco, por lo que cerca del 40% ya se habría beneficiado de una propuesta a favor de su progresión al tercer grado. En concreto, los 140 presos en el País Vasco se reparten entre las cárceles de Zaballa (80), Martutene (37) y Basauri (23). Además, hay siete etarras que cumplen condena en Pamplona, en este caso en una prisión de la Administración General del Estado, y otros once exmiembros de la banda terrorista están en libertad condicional o prisión domiciliaria.