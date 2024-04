Feijóo afirma que "los independentistas van de frente y el PSC con una careta"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "los independentistas van de frente y el PSC con una careta". "Illa prometió cambiar la música en Cataluña y lo que ha puesto es la misma música de los independentistas, pero al máximo volumen", ha criticado en una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' este domingo recogida por Europa Press. Feijóo ha añadido que el PSC es el partido que tiene más acuerdos con los independentistas, "más que Junts y Esquerra". Sin embargo, cree que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "tendrá muchas dificultades para seguir siendo presidente" si el candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, no preside la Generalitat. "Tengo mis sospechas de que, si hay que sacrificar al PSC, lo hará", ha añadido sobre el líder del PSOE. El dirigente popular cree que "la continuidad de la presidencia de Sánchez depende de las elecciones en Cataluña" y que el modelo de Sánchez es un tripartito con Junts y ERC. ILLA Y COLLBONI Sobre si el PP puede facilitar la Presidencia al candidato Salvador Illa (PSC) como hizo en el Ayuntamiento de Barcelona, Feijóo ha respondido que no cree que pase pero que, si pasa, preguntarían al PSC su objetivo: "Si pretende gobernar la Generalitat con nosotros, y los ayuntamientos y las diputaciones con los independentistas". Sobre el apoyo decisivo del PP al alcalde Jaume Collboni, lo ha defendido como una apuesta por el constitucionalismo, pero está decepcionado: "Nos han engañado. Ni nos lo han agradecido, no tengo ni una sola llamada del Partido Socialista".