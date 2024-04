El Senado destinará hasta 250.000 euros a contratar clases de idiomas para los senadores

La Mesa del Senado ha licitado un contrato que puede alcanzar un gasto de hasta 241.800 euros para un servicio de impartición de cursos de aprendizaje de inglés, francés y alemán para los senadores, con el objetivo de "garantizar el mejor desempeño en las actividades internacionales". Así consta en la memoria justificativa del expediente de contratación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se explica que el actual contrato para las clases de idiomas caducó en 2023 y ahora se ha licitado una nueva contratación para los lotes de alemán, francés e inglés. De esta manera, la Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría, justifica este servicio de clases de idiomas en que cumple el objetivo de "mejorar y consolidar el manejo de los idiomas como parte central de todo plan de formación", a la vez que creen que "garantiza el mejor desempeño en las actividades internacionales y de intercambio profesional". Los contratos entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre de este año y finalizarán el 31 de diciembre de 2023, aunque podrán ser objeto de hasta dos prórrogas anuales, que no podrán prolongarse más allá del 31 de diciembre de 2028. PRIMERO 130.000 EUROS Así, el presupuesto base de licitación para la vigencia inicial del contrato es de 130.200 euros, que está exento de IVA, con un desglose de 67.200 euros para las clases de inglés, de 33.600 euros para las clases de francés y de 29.400 euros para las de alemán. En cuanto al supuesto de prórroga, el gasto estimado es de 111.600 euros, que también está exento de IVA, con el siguiente desglose: las clases de inglés tienen un presupuesto de 57.600 euros, las clase de francés, de 28.800 euros, mientras que las de alemán tienen un gasto aproximado de 25.200 euros. Eso sí, la memoria justificativa del expediente asegura que el anterior presupuesto constituye el gasto que, como máximo, podrá realizar la Cámara en cada ejercicio, no equivalente al gasto final que efectivamente realice, que dependerá del número de clases efectivamente impartidas. El precio unitario por clase ofertado, ya sea en modalidad presencial o por videconferencia, no podrá exceder de 25 euros, también exento de IVA.