El BNG califica de "reorganización" el nuevo Gobierno de la Xunta y espera que tome medidas en "beneficio de la mayoría"

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha calificado de "reorganización" el nuevo Gobierno de la Xunta que este domingo ha dado a conocer el presidente, Alfonso Rueda, y ha dicho que espera que tomen medidas "en beneficio de la mayoría de la sociedad" y no en "contra de ella". "Dice el refranero popular: cambia las cosas para que todo siga igual", ha esgrimido Rodil, al tiempo que ha señalado que, "obviamente", hay cambios en las consellerías y en los nombres de los conselleiros. Con todo, el BNG cree que lo "importante" en un gobierno "no son" los nombres de la áreas o de los conselleiros, sino las decisiones que toman, las políticas que van a llevar a cabo y si son en "beneficio" de la "mayoría de la sociedad" o, "como llevamos viendo" en los últimos 15 años, "irán en contra de ella". "Está por ver si este nuevo Ejecutivo rectifica, por ejemplo, en áreas tan sensibles e importantes como la sanidad y acaba con esa lista de espera que tenemos en Atención Primaria, una lista como nunca hubo para ver a nuestro médico de cabecera, o si rectifica y hace que 11.000 niños que hoy no tienen servicio de pediatría puedan ser atendidas por un médico especialista", ha criticado. En definitiva, ha continuado, está "en el aire", "aún por ver", cuales son las políticas que tomará el Ejecutivo gallego "más allá" de los cambios en los nombres de las consellerías y de los conselleiros.