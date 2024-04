EH Bildu ganaría las elecciones vascas con 28 o 29 escaños en elecciones y PNV lograría entre 26 y 27, según EITB Focus

EH Bildu ganaría las próximas elecciones autonómicas vascas, tanto en votos y en escaños, al obtener entre 28 o 29, siete u ocho más que, en la actualidad, mientras el PNV lograría entre 26 y 27 frente a los 31 actuales, cuatro o cinco menos, aunque prácticamente empatados en votos ambas fuerzas. EH Bildu sería la primera fuerza en Álava y Gipuzkoa, mientras PNV ganará en Bizkaia, según la encuesta de EITB Focus que se ha hecho pública este domingo. Este sondeo se ha elaborado tras realizar 1.800 encuestas telefónicas, 600 en cada uno de los tres territorios, entre el 5 el 11 de abril. El PSE-EE seguiría siendo la tercera fuerza y podría mantenerse con sus actuales 10 representantes o lograr dos escaños más, mientras el PP que pasa a ser el cuarto partido más votado sube en porcentaje de voto y sumaría un escaño, hasta lograr siete. En la izquierda confederal solo Sumar lograría representación en Euskadi, con entre uno o dos parlamentarios, mientras Elkarrekin Podemos Alianza Verde no conseguiría escaño, de manera que ese espacio, al ir ambas fuerzas por separado, perdería cuatro representantes, ya que logró seis escaños en 2020. Por su parte, Vox desaparecería de la Cámara vasca. Con estos resultados, PNV y PSE podrían reeditar la coalición de gobierno aunque no estaría garantizada la mayoría absoluta (38), si bien todavía hay un 20% de indecisos, que podrían condicionar el resultado final, ya que no son abstencionistas, sino que han declarado su intención de votar, pero suelen decidir el sentido de su voto pocos días u horas antes de los comicios. La participación prevista no alcanza el 61% de los votos. En concreto, un pacto entre el PNV y el PSE-EE obtendría entre 36 y 39 escaños, de manera que solo en el segundo de los supuestos se lograría los 38 parlamentarios para la mayoría absoluta, mientras un posible pacto entre EH Bildu y PSE-EE obtendría entre 38 y 41 escaños, y entre EH Bildu y PNV, entre 54 y 56 escaños. EH Bildu sería, por primera vez, la primera fuerza en votos y en escaños, obteniendo un 34,9% de los votos frente al 27,60% de hace cuatro años y 28-29 escaños, lo que supondría crecer entre siete puntos en votos y entre siete y ocho escaños. PNV sería la segunda fuerza y obtendría prácticamente el mismo número de votos que EH Bildu, 34,2%, por debajo del 38,70% logrado hace cuatro años y podrían conseguir 26-27 escaños frente a los 31 actuales, por lo que podría perder cuatro o cinco. El PSE-EE se mantiene estable en la intención de voto y podría conseguir entre 10, su actual representación, o 12 parlamentarios, lo que le mantendría como tercera fuerza. Los socialistas obtendrían el 14% de los votos, ligeramente por encima del porcentaje de hace cuatro años (13,52%). El PP crece respecto a los comicios de hace cuatro años subiría en porcentaje de votos, de un 6,71% a un 7,7%, y ganaría un escaño, por lo que se quedaría con siete. En la izquierda confederal, según EITB Focus, solo Sumar conseguiría representación, con uno o dos escaños, tras lograr el 3,8% de los votos. Por su parte, Elkarrekin Podemos se quedaría fuera de la Cámara vasca, al conseguir el 2,4% de los sufragios. Este espacio logró hace cuatro años seis escaños y el 7,97% de los votos. Por su parte, Vox con un 1,5% de los votos frente al 1,94% de hace cuatro años, desaparecería del Parlamento vasco. TERRITORIOS EH Bildu sería la fuerza más votada en Álava por primera vez en las elecciones al Parlamento Vasco del 21 de abril, ganando tres escaños, lo que le otorgaría nueve representantes, con el 33,4% de los votos, casi diez puntos más que hace cuatro años (24,64%). Le seguirá el PNV, a seis puntos en porcentaje de voto. Los jeltzales obtendrían el 27,6% de los votos, alrededor de cuatro puntos menos que en 2020 (31,92%) y 8 parlamentarios, uno menos. El PP superaría al PSE-EE por décimas, y se situaría como tercera fuerza, quedando los dos partidos con cuatro representantes, de manera que el PP sumaría uno y el PSE-EE se quedaría igual. El PP obtendría el 14,3% de los votos, por encima del 11,40% de hace cuatro años y el PSE-EE, el 14%, por debajo del 15,50% de 2020. Ni Elkarrekin Podemos, con el 3% de los votos frente al 8,04% obtenido hace cuatro años por este espacio, ni Sumar, con el 2,6% de los sufragios, lograrían representación, y Amaia Martínez (Vox), con un 2,9% de los sufragios (3,7% en 2020) quedaría fuera del Parlamento Vasco. El PNV volvería a ganar las elecciones vascas del 21 de abril en Bizkaia y lograría 10-11 parlamentarios y un apoyo del 38,3% del electorado, frente a los 12 representantes y el 42,6% de hace cuatro años. EH Bildu se situaría en segunda posición y se quedaría a ocho puntos, ya que obtendría el 30,9% de los votos (23,70% hace cuatro años) y ocho escaños, dos más. El PSE-EE sería la tercera fuerza con una ligera subida, y lograría entre tres o cuatro escaños frente a los tres actuales, al lograr el 13,9% de los votos, por encima del 13,47% de hace cuatro años. El PP subiría ligeramente y mantendría los dos parlamentarios actuales con el 7,2% de los votos frente al 6,79% de hace cuatro años. Bizkaia es el único territorio en el que Sumar obtendría un escaño, con el 4,2% de los sufragios mientras que Elkarrekin Podemos, con un 2,1% y Vox, con un 1,6%, no obtendrían representación. En Gipuzkoa, EH Bildu sería la primera fuerza en las elecciones del 21 de abril al Parlamento Vasco y lograría el 42,1% de los votos frente al 34,92% de hace cuatro años y podría lograr entre 11 y 12 parlamentarios, de manera que podría aumentar hasta en tres escaños su representación actual (9). El PNV bajaría a la segunda posición y perdería seis puntos y dos escaños, al conseguir el 30,4% de los votos y 8 parlamentarios. Gipuzkoa es el territorio donde más subiría el PSE-EE, que podría lograr entre tres y cuatro escaños frente a los tres actuales con el 14,3% de los votos (12,78% en 2020). El PP mejoraría sensiblemente su porcentaje de voto, de un 4,64% a un 5,3%, y mantendría su escaño. En el caso de la izquierda confederal, a Sumar se le otorga entre ninguno o un representante, al lograr el 3,6% de los votos. Por su parte, Elkarrekin Podemos, con el 2,4% de los sufragios, y Vox con un 0,6% no obtienen representación. VALORACIÓN DE CANDIDATOS Esta nueva edición de EITB Focus también ha preguntado sobre los candidatos y las candidatas a lehendakari y, con respecto al último EITB Focus publicado en marzo, el conocimiento de los dos candidatos de los dos principales partidos aumenta considerablemente, y prácticamente empatan en valoración. No obstante, el candidato más valorado, es el de EH Bildu, Pello Otxandiando, con un 5,8, seguido del de PNV, Imanol Pradales, con un 5,6, mientras que en tercer lugar se sitúa la de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi con 4,6 y le sigue Eneko Andueza (PSE) con un 4,4, Alba García (Sumar) con un 4, Javier de Andrés (PP) con un 2,3 y Amaia Martínez (Vox) con un 0,9. En cuanto a quién prefieren para ser lehendakari, los resultados son similares, con una ligera ventaja de ocho décimas para el candidato del PNV, Imanol Pradales.