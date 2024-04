Andueza acusa a EH Bildu de no ser de "izquierdas" sino "independentistas que buscan una Euskadi aislada"

El candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha acusado a EH Bildu no ser de "izquierdas" sino "independentistas que buscan una Euskadi aislada". "Dicen ser la garantía de la pluralidad pero quieren un modelo de país en el que los no independentistas sobramos", ha censurado. Andueza ha realizado esta reflexión en un acto electoral con jóvenes desarrollado en Bilbao en el que también han participado los líderes de Juventudes Socialistas de España y Euskadi, Víctor Camino y Gabriel Arrúe, respectivamente, así como la candidata por Vizcaya Patricia Campelo. El dirigente del PSE-EE ha iniciado su intervención recordando la situación que se vive en Oriente Medio y ha defendido que en siglo XXI "no puede haber guerras, ni asesinatos, ni genocidios". "Tenemos que conquistar la paz, la concordia, el respeto para todos. No solo aquí, en el resto del mundo. No lo podemos consentir", ha expresado. Tras recordar la conmemoración de la II República, Andueza ha recordado además a quienes sufrieron y lucharon porque hoy se pueda gozar de democracia y libertad". Asimismo, ha criticado que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, hable de "juventud, futuro y progreso", pese a que su discurso "es más viejo que la rueda". "Ellos van de izquierdas pero lo único que quieren es la independencia. Dicen que son la garantía de la pluralidad pero ellos quieren un modelo de país en el que parte de la sociedad, especialmente nosotros, los que no nos consideramos independentistas, sobramos", ha criticado. En este contexto, ha advertido que la coalición soberanista puede ahora "quitarse la responsabilidad del pasado que quieran, pero aquí no cuela". "Aquí todos sabemos de dónde venimos y dónde estuvimos en cada uno de los momentos de la historia de este país. Y nosotros estuvimos del lado de la democracia, del lado de la libertad, del lado del progreso... desde un gobierno que estaba amenazado por ETA. Desde esos ayuntamientos en los que algunos jóvenes dimos la cara, nos jugamos la vida, mientras otros jóvenes como ellos no nos querían en esa Euskadi idílica", ha añadido. Por otro lado, ha afirmado que "el camino que nos proponen algunos no puede ser el camino" de tal modo que "esa Euskadi excluyente no puede ser la Euskadi del futuro". DERIVAS DE CATALUÑA "Ese no puede ser el mensaje a nuestra juventud y algunos se están empeñando día a día en querer imponer ese mensaje y ese proyecto. Y nosotros vamos a ser el dique de contención. Nosotros vamos a ser los que vamos a permitir que Euskadi no caiga en las derivas en las que ha caído Cataluña. Nosotros somos los únicos que podemos impedir ese camino y para eso hace falta un partido socialista fuerte", ha expresado. De este modo, ha instado a los jóvenes a no dejarse "engañar por cantos de sirena", ya que EH Bildu "no es de izquierdas", sino que es "independentista y su prioridad, si llega al gobierno, no va a ser poner en marcha esas políticas sino la independencia". "Os vais a sentir decepcionados cuando veáis desde el primer día que su objetivo no es construir una Euskadi mejor, que es construir una Euskadi aislada, lejos de Europa, lejos de la modernidad", ha censurado. Del mismo modo, les ha pedido que no se dejen "engañar" tampoco por Podemos y por Sumar, que "no tienen ni una sola propuesta" y "el eje de su campaña está siendo criticar al único que está poniendo en marcha políticas de izquierdas", en alusión al PSE. Andueza ha defendido por contra que el socialismo es, sobre todo, "compromiso, con el país, con la gente, con sus problemas". En este sentido, ha subrayado que, si hay un problema que afecta hoy a la juventud vasca y española es el de la vivienda. En este contexto, ha subrayado que el desempleo juvenil está disminuyendo, a la vez que "crece el empleo estable y de calidad", especialmente en Euskadi. El candidato socialista ha afirmado ser consciente de que los jóvenes son el colectivo más afectado por "los altísimos precios, que hacen imposible que emprendan un proyecto de vida personal lejos del hogar de vuestros padres y madres". Por ello, -ha indicado- se puso marcha el programa Gaztelagun y se van a destinar a los jóvenes el 50% de todas las viviendas protegidas de alquiler que promueva el Gobierno Vasco. También ha defendido la importancia de "retener talento, a través de programas de tránsito entre el mercado laboral y el formativo para que los jóvenes "no se marchen fuera a la primera de cambio". Además ha destacado otras propuestas como un programa de Alto Rendimiento educativo, para los alumnos con mejores resultados, el aumento de las becas universitarias y no universitarias, la mejora de los programas universidad-empresa, para favorecer la formación dual o el incremento de los programas de ayuda para la contratación de jóvenes, como el Lehen Aukera, que ha sido "todo un éxito". Andueza ha señalado que también hay que hablar de salud mental, porque los jóvenes son uno de los colectivos más afectados o de cultura, "consolidando el Bono Cultural, que fue idea socialista y crece con el impulso socialista". CENTRO DE LAS POLÍTICAS También ha indicado que los socialistas quieren poner a la juventud en el "centro de sus políticas" porque "un país que renuncia a sus jóvenes es un país que renuncia a su futuro". "Porque los Socialistas nos negamos a construir un país a dos velocidades, entre los que más tienen y los que menos", ha añadido. El dirigente socialista les ha animado además a pedir a esos jóvenes que voten al PSE-EE, el voto "para el único partido que se preocupa de ellos y de toda la ciudadanía vasca. "Decidles la verdad. Que somos la izquierda útil, la izquierda progresista, la izquierda de verdad, que sabe gobernar y además lo hace bien. Que representamos la pluralidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la convivencia, la defensa de los derechos y la lucha contra las desigualdades mejor que ningún otro partido en Euskadi", ha añadido. Andueza ha destacado que el PSE-EE se preocupa "de lo que de verdad importa a la ciudadanía, de la Sanidad, de la Educación, del Empleo, de la Vivienda, de la Seguridad, de la Cultura, de la Industria, del Comercio o de la lucha contra la Emergencia Climática". Por último, se ha dirigido a quienes en las pasadas elecciones generales hicieron que el PSOE "fuera el más votado" para que voten al PSE-EE y también ha reclamado el respaldo de "todos aquellos decepcionados" con la manera de gobernar del PNV y que "no quieren aventuras". En su intervención, la candidata por Vizcaya Patricia Campelo ha afirmado que el próximo 21 de abril están en juego las "políticas que configurarán el futuro de Euskadi" y ha advertido que los jóvenes socialistas son un "referente por su compromiso, trabajo y mirada crítica". Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas, Víctor Camino, ha sostenido que "no se puede ser socialista sin ser internacionalista" y ha traslado su apoyo al Gobierno central por su "tarea por la paz en Oriente Medio, reconocer al pueblo de Palestina y acabar con la masacre". Por último, el líder de Juventudes Socialistas de Euskadi, Gabriel Arrúe ha defendido que a "la idea de Euskadi de los socialistas vascos se pueden subir todos" y ha incidido en que entre los problemas de los jóvenes no se encuentra la soberanía sino cuestiones como la vivienda, la educación o el medio ambiente.