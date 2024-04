Abogados y procuradores se manifiestan en Madrid para pedir jubilaciones dignas: "Necesitamos una solución"

Abogados y procuradores afectados por las mutualidades se han manifestado este sábado en Madrid por unas jubilaciones y prestaciones "dignas", en una concentración convocada por el movimiento J2: "Necesitamos una solución global para todo el colectivo". "¡Justicia!", "¡Pensión diga, ya!" o "Pedimos los justo" han sido algunas de las frases que se han podido ver en las pancartas de la concentración, mientras que el uso del silbato o trompetas ha sido una constante durante la marcha de los manifestantes. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dio a conocer este viernes su propuesta de obligar a los nuevos profesionales colegiados a darse de alta en el RETA a partir de 2027, eliminando la opción de cobertura alternativa que existe actualmente, pero suprimió esta obligatoriedad en casos de pluriactividad. Al respecto, y en declaraciones a Europa Press Televisión, el activista de J2 Ángel López ha criticado que el anuncio del Ministerio es "absolutamente insuficiente", ya que "necesitamos una solución global para todo el colectivo". "Nos da la sensación de que hay cierta improvisación o 'parcheo', como que se quieren frenar estas protestas, pero lo que nos tienen que dar es una solución global", ha añadido. Además, López ha avisado que van a empezar una campaña "a nivel europeo en Europa": "El derecho a una pensión digna está también recogido en la Carta de Derechos Sociales Europea". PRESENCIA DE SUMAR, MÁS MADRID Y VOX La manifestación ha contado con la participación de partidos políticos como Sumar, Más Madrid y Vox. Para el diputado de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, "los sistemas privados de capitalización no pueden sustituir el sistema público de pensiones". Sobre la decisión del Ministerio, Martín cree que "están buscando una solución", pero ha manifestado que es necesario "una solución integral y que no soluciones parciales". "Pensamos que el Ministerio sí lo va a conseguir y tiene nuestro apoyo para buscar esa solución", ha afirmado. Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha denunciado en la manifestación que "esto es la voz de la indignación, de la mentira y el engaño". También ha insistido en que "algunos pueden llegar a España pisoteando fronteras y van a recibir mucha más ayuda" que los que "protegen las leyes de nuestro país". Por último, el diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Hugo Martínez, ha calificado esta manifestación de " movimiento admirable", resaltado que "ha puesto en la agenda un problema real que afecta a miles de abogados y procuradores". "Apostamos por soluciones integrales que no dejen a nadie detrás", ha añadido. MUTUALIDAD DEFIENDE EL MODELO DE ALTERNATIVIDAD Tras conocerse el anuncio del Ministerio, Mutualidad (antigua Mutualidad de la Abogacía) lamentó en un comunicado que la Seguridad Social quiera obligar a los colegiados profesionales autónomos a encuadrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a partir de 2027 y ha defendido el modelo de alternatividad para la previsión social de los profesionales autónomos. Así, defendió el derecho de los mutualistas alternativos de poder elegir el sistema que mejor convenga a sus valores e intereses y subrayó que, de nuevo, las medidas anunciadas este viernes por el Ministerio de Seguridad Social se tomaron "sin que se haya producido un diálogo previo". En esta línea, Mutualidad pidió al Ministerio encabezado por Elma Saiz una solución que recoja "una respuesta certera, concreta y definitiva" para el conjunto de los mutualistas. "Las decisiones que se adopten no solo afectan a los mutualistas alternativos --cerca de 60.000--, sino a todos los mutualistas --más de 210.000-- que confían sus ahorros en Mutualidad con objetivos previsionales", recalcaron.