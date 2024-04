10-6. El Barceloneta alarga su reinado en la Copa del Rey

Redacción Deportes, 14 abr (EFE).- El Atlètic Barceloneta superó al Astrapool Sabadell (10-6) en la final de la Copa del Rey y consiguió su vigésimo título, el duodécimo consecutivo, en un partido en el que los barceloneses cimentaron su triunfo en el primero (3-1) y el tercer parcial (4-2).

La final disputada en las piscinas de Son Hugo, en Mallorca, empezó de manera vibrante. Barroso inauguró el primero de muchos disparos al palo, una declaración de intenciones por parte de los dos equipos, que buscaron un primer gol que tardó en llegar.

El Barceloneta se lució en posesiones largas ante un Astrapool Sabadell más frenético y los de Elvis Fatovic abrieron la lata gracias a Felipe Perrone, que aprovechó la segunda situación de hombre de más sobre el ecuador del primer parcial.

Las tablas llegaron tras una gran jugada colectiva del cuadro vallesano que remató Averka, solo y al palo lejano, pero Bernat Sanahuja devolvió la ventaja a su combinado marcando a su exequipo.

Los de Fatovic aprovecharon unos instantes de comodidad para poner el tercero. Fue Unai Biel, quien en su primer disparo en el encuentro sacudió la red rival dando una renta de dos goles en el primer parcial (3-1).

En la meta contraria, solo unos instantes después, Unai Aguirre sacó dos manos consecutivas para evitar el empate de un Sabadell que, aunque más precipitado, le pudo competir a su bestia negra hasta el tercer acto.

Roger Tahull inauguró el segundo parcial con el cuarto gol tras una mala defensa de los tres veces campeones de Copa, pero Barroso pronto recortó distancias (4-2).

Poco después Pavillard las agrandó hasta el 5-2, pero el rival no se desentendió del partido y Barroso, de nuevo, protagonizó el tercero para zanjar un segundo parcial más igualado (2-2).

Los ataques posicionales de los de Clotet no surgieron efecto. No fue hasta el tercer tiempo que llegó un gol que no fuera de una superioridad.

Averka, incansable, aprovechó una contra y recortó distancias hasta conseguir el 5-4, pero la apisonadora barcelonesa apretó el acelerador y tres apariciones estelares de Munarriz, y una de Tahull enviaron el partido a un ya insalvable 9-5.

Los errores se apoderaron de los de Clotet, que en un tercer tiempo donde solo consiguieron ver portería en dos ocasiones –ambas de Averka- por las cuatro de su rival, vieron como se les escapaba la final.

El cuadro de la ciudad condal jugó con los tiempos del cuarto parcial a la perfección, habiendo sentenciado el partido en el periodo anterior y sentenció definitivamente el partido con un tanto de Perrone, que no perdonó solo ante Lorrio.

Schültze maquiño el marcador para el Astrapool Sabadell, que vio como su bestia negra le arrebataba por sexta vez –de las siete que se han enfrentado- una Copa del Rey para conseguir su vigésimo título copero.

Ficha Técnica:

10 - Atlètic Barceloneta: Unai Aguirre (Porter); Martin Famera (-), Bernat Sanahuja (3), Alberto Munarriz (3), De Toro (-), Marc Larumbe (-), Pavillard (1), Zovic (-), Tahull (2), Perrone (2), Biel (1), Bustos (-).

6- Astrapool Sabadell: Edu Lorrio; Pep Bonet (-), Òscar Asensio (-), Fynn Schütze (1), Stefan Vidovic (-), Francisco Valera (-), Alberto Barroso (2), Guus van Ijperen (-), Kanstantsin Averka (3), Jan Pérez (-), Blai Mallarach (-), Javier Bustos (-) y Xavi Teclas (portero).

Arbitros: Alex Marquez Mas, Gaspar Ventura Meseguer y Pau Segurana. Eliminados: Bustos.

Parciales: 3-1, 2-2, 4-2, 1-1.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa del Rey disputada en la piscina de Son Hugo (Mallorca). EFE

