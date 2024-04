Turull (Junts) plantea el 12M como un "plebiscito de Puigdemont o Sánchez"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha planteado este sábado que las elecciones catalanas del 12 de mayo son un "plebiscito de Puigdemont o Sánchez" y ha reivindicado el liderazgo del expresidente catalán y candidato de Junts. "El 12 de mayo es un plebiscito sobre si decidiremos desde Catalunya o nos decidirán desde fuera de Cataluña", ha declarado a los medios tras un acto con la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) en Girona. Ha criticado que "el Gobierno de España estos años ha tenido un Govern que le ha sido muy fácil y muy cómodo". Turull ha asegurado que la gente en Cataluña necesita "un liderazgo, alguien que hable de tú a tú con el Gobierno central, alguien que por postureo no esconda los problemas" y, según él, este liderazgo lo encarna Puigdemont. ILLA A su juicio, el primer secretario del PSC y candidato del partido a los comicios, Salvador Illa, es "el encargado que no quiere molestar para nada al señor Sánchez". "Nunca hemos visto al señor Illa poniendo el grito en el cielo por el funcionamiento de Rodalies, por el Corredor mediterráneo o con los incumplimientos de la Ley de Dependencia; su objetivo es no molestar al PSOE", ha puntualizado.