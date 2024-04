PP denuncia que los problemas en sanidad, educación y seguridad están conduciendo a la despoblación de los pueblos

El candidato a lehendakari del PP, Javier de Andrés, ha afirmado que el Partido Popular es el partido de los agricultores, un partido que piensa desde una perspectiva rural" y ha señalado que los principales problemas que tienen los pueblos "para que la gente se pueda asentar y pueda seguir viviendo" en ellos son la sanidad, educación y seguridad. "Son tres áreas que tenemos que fomentar en los pueblos alaveses porque no es admisible que precisamente, tres competencias que recaen sobre el Gobierno Vasco, estén conduciendo a la despoblación de los pueblos", ha insistido. En un acto celebrado en la localidad riojanoalavesa de Elciego, De Andrés ha criticado a quienes consideran que "el mundo rural es una incomodidad" y ha defendido que para el PP "es algo fundamental para fijar población, para aprovechar todos los recursos y para mantener la historia y tradiciones". "Es algo absolutamente nuestro y yo creo que todos sabemos que el Partido Popular es el partido de los agricultores, lo es en España y lo es en Europa, es realmente un partido que piensa desde una perspectiva rural", ha asegurado. Según ha explicado, el PP considera que "el campo es algo imprescindible como actividad agraria, que es de la que se nutre todo lo demás" y ha insistido en que "sólo a partir de aquí es de donde se puede desarrollar el resto de la actividad económica, social, humana; es algo imprescindible". De Andrés ha afirmado que en los pueblos de Álava, al igual que en Vizcaya y Guipúzcoa, pero particularmente en Álava donde hay más dispersión de población" los pueblos tienen "tres problemas muy grandes para que la gente se pueda asentar, pueda desarrollarse y pueda seguir viviendo". El candidato ha destacado la "falta de atención educativa" y ha explicado que "no hay centros educativos", por lo que los menores "tienen que hacer muchísimos kilómetros para poder atender sus estudios" y "muchas veces, en cuanto han superado los estudios, también se tienen que desplazar simplemente para hacer un Bachiller". También ha resaltado que "la sanidad en los pueblos está completamente abandonada", ya que cuentan con una asistencia "insuficiente, unas prestaciones sanitarias muy devaluadas que obligan a toda la gente mayor, que es la que frecuentemente más atención médica necesita, a desplazarse hasta las capitales para poder ser atendida". Asimismo, cree que existe "un problema de seguridad" y ha asegurado que "en muchos pueblos es difícil ver un coche de la Ertzaintza porque no están patrullando". "No se ha atendido a toda la zona rural, particularmente a la zona de la cuadrilla de Añana, Rioja Alavesa y la Cuadrilla de Salvatierra", ha denunciado. En este sentido, ha criticado que "las zonas que tienen una población más dispersa, muchas veces pasan semanas sin que vean un coche o una patrulla de la Ertzaintza circular por sus calles". "Sanidad, educación y seguridad son tres áreas que tenemos que fomentar en los pueblos alaveses porque no es admisible que precisamente tres competencias que recaen sobre el Gobierno Vasco, estén conduciendo a la despoblación de los pueblos de Álava", ha insistido. "RECUPERAR LOS SERVICIOS" Para De Andrés "es importantísimo recuperar los servicios que la población rural necesita y que además son coincidentes con las competencias del Gobierno Vasco" que "se ha olvidado de los pueblos de Álava". En el acto celebrado en Elciego, ha señalado que en Rioja Alavesa "la situación agrícola, el incremento de los costes de producción, la bajada de la renta agraria es muy preocupante y podría llevar al abandono de una actividad tan importante" como la de la Comarca, "que no sólo da riqueza", también supone "atracción turística, el mantenimiento de todas las rutas que hay en el territorio de alavés y que son imprescindibles para fijar población y que haya una relación normal entre el pueblo y la ciudad". "Creemos que se tiene que recuperar el pulso, que tenemos que tener una sensibilidad muy superior a la que se ha tenido con los pueblos en materia de sanidad, de educación, en materia también de seguridad y, desde luego, darle al campo lo que se merece", ha insistido. Por último, ha defendido que "no puede ser que a estas alturas del año todavía no se hayan pagado la PAC y que los agricultores estén teniendo que financiar cualquier producción, cualquier iniciativa económica, con el riesgo que eso representa para la continuidad de sus explotaciones". "Desde el Partido Popular estamos detrás de los agricultores, lo saben, lo somos en el conjunto de España. Queremos volver a ser aquí también en Euskadi la voz de los agricultores para defender sus intereses que son los nuestros", ha concluido.