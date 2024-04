Piden nueve años de prisión para un hombre acusado de intentar matar a su expareja en Manzanares (Ciudad Real)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes, día 16 de abril, a S.J., un hombre, de nacionalidad marroquí, acusado de intentar matar a su expareja, que residía en Manzanares, cuando se presentó en la vivienda de ella con un hacha con la intención de matarla. Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el suceso se produjo el 1 de diciembre de 2022, cuando el acusado, en plenos trámites de divorcio con la que había sido su pareja, se presentó en la vivienda de ella portando un hacha "con ánimo de atentar contra su vida". En ese momento, una vecina de su expareja logró arrebatarle el hacha al acusado. Sin embargo, logró entrar en el domicilio de su expareja, propinándole varios golpes en la cara y empujones. Asimismo, según consta en el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado profirió diversas amenazas y expresiones intimidatorias contra su expareja, a quien amenazó de muerte. A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió lesiones consistentes en "hemicara izquierda con enrojecimientos posterior", habiendo invertido en su curación 3 días, no necesitando asistencia sanitaria y no habiendo estado impedida para sus ocupaciones habituales, precisando la toma de analgésicos presentando molestias en la zona de la lesión no puntuable, por los que la perjudicada reclama Por estos hechos, la Fiscalía pide para el acusado una pena de prisión de nueve años por un delito de homicidio en grado de tentativa.