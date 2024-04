Otegi apela a la "responsabilidad política", porque "la única izquierda que suma" en Euskadi es la de EH Bildu

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad política", porque la coalición soberanista es "la única izquierda que suma" en Euskadi y que puede "disputar la hegemonía" al PNV y hacer que la "correlación de fuerzas cambie hacia la izquierda". EH Bildu ha llevado a cabo un acto electoral este sábado en el frontón Beotibar de la localidad guipuzcoana de Tolosa, donde además de Otegi han intervenido el candidato de la coalición soberanista a lehendakari, Pello Otxandiano y la portavoz de Guipúzcoa, Maddalen Iriarte. Otegi ha destacado la "evidencia" de que la izquierda independentista vasca, EH Bildu, "está en disposición de ganar las elecciones autonómicas en los tres territorios". "Eso ya no se puede ocultar", ha aseverado. El coordinador general de EH Bildu ha recordado que "hace más o menos siete años, en un velódromo, cuando las cosas eran diferentes, porque mira que las cosas han cambiado, y han cambiado a bien", cuando "había cierta desconfianza en el futuro y cierta zozobra en la izquierda independentista", fueron "capaces de transmitir un mensaje", que "si en el Estado español había una ocasión histórica en la que se pudiera democratizar su estructura la izquierda independentista estaría ahí". "Hemos cumplido", ha afirmado. En este contexto, ha emplazado a quienes crean que eso es posible también en "las naciones sin Estado" se sumen a la coalición soberanista. Además, Otegi ha traslado a los votantes de izquierdas que "en Euskal Herria sólo hay una izquierda que suma y sólo hay una izquierda que puede y se llama Euskal Herria Bildu". "La única izquierda capaz de disputarle la hegemonía al PNV en estos tres territorios se llama EH Bildu y es la opción que hay que fortalecer por responsabilidad política", ha incidido, para añadir que "si uno es de izquierdas lo que prima es que cambie la relación de fuerzas a favor de la izquierda". "No es cuestión de siglas, es cuestión de proyectos", ha subrayado. DOS MODELOS Por su parte, el candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, ha reflexionado sobre el hecho de que en Euskadi hay "dos modelos políticos enfrentados", el primero, el de la "política convencional", que es "partidista", que "dice una cosa delante de las cámaras y, a menudo, cosas muy distintas detrás de las cámaras" y que "promete cosas en campaña electoral que no ha cumplido cuando ha tenido responsabilidades de gobierno", ha señalado. Frente a ello, ha asegurado que existe un segundo, el que representa EH Bildu, que "busca tratar de identificar espacios de encuentro", porque "es consciente que este país necesita un proyecto de futuro y que ese proyecto hay que construirlo entre diferentes". Por ello, ha apuntado que, "por encima de las diferencias, hay que identificar los puntos de encuentro". "Es un modelo que recoge un mandato popular que existe por parte de la sociedad vasca para avanzar en mayor soberanía, para avanzar en políticas públicas más igualitarias y más progresistas", ha incidido. Otxandiano ha añadido que ese modelo político, el de EH Bildu, "pone por delante de los intereses partidistas el interés del país". El candidato de EH Bildu ha señalado que "no es el momento de transmitir miedo a la sociedad". "No es momento de añadir más incertidumbre en una época histórica en la que ya hay suficiente incertidumbre", ha añadido. Tras incidir en que "la gente ya tiene suficiente miedo, a perder la posibilidad de acceder a una vivienda; ante la devaluación que está habiendo de los servicios públicos; a la carestía de la vida; ante la crisis climática; ante las guerras, ante tanta incertidumbre que amenazan las sociedades occidentales en general y también nuestro país", el candidato de EH Bildu a lehendakari ha defendido que es "momento de ofrecer esperanza". En este contexto, ha subrayado que EH Bildu es portadora "de esperanza, una esperanza activa, que se construye con el trabajo conjunto, que se construye con la visión de país, con el trabajo, con el compromiso y con el calor y la fuerza de una comunidad". "Esa es la esperanza que representamos", ha aseverado. De este modo, ha reiterado que "frente a mensajes de miedo y de incertidumbre, hoy la izquierda independentista transmite serenidad, confianza y esperanza" y, por ello, "representa un proyecto de futuro para este país".