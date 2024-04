Ortuzar advierte que hay "un 25% de indecisos" y censura a quienes "desprestigian Euskadi por un puñado de votos"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido que todavía hay "un 25% de indecisos" y la clave es "la movilización". Asimismo, ha censurado a aquellos partidos políticos que, "para arrancar un puñado de votos, no dudan en desprestigiar a Euskadi, a sus instituciones y a los servicios públicos de calidad" que hay en Euskadi El PNV ha celebrado este sábado en Getxo (Bizkaia) un acto político con el Lehendakari Iñigo Urkullu, el presidente del EBB, Andoni Ortuzar; el candidato a Lehendakari y cabeza de lista por Bizkaia, Imanol Pradales; y la candidata por Bizkaia, Maitane Ipiñazar. En su intervención, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar ha advertido de que aunque las encuestas dan muchos datos, el que más le importa, por ser "el decisivo, es la cifra de personas aún indecisas que sigue siendo altísima", de tal modo que la clave es "la movilización". "Mientras haya tanta gente sin saber qué va a hacer los otros resultados de las encuestas valen de muy poco y hay que cogerlos con pinzas. Un 25% está aún indeciso. Una de cada cuatro personas está aún indecisa. Y todas las encuestas coinciden en que, si van a votar, mayoritariamente, votarían PNV. Ya sabemos cuál es la tarea. Detectar esa bolsa de indecisos, acercarnos a ellos y conseguir su voto", ha argumentado. Tras incidir en que la mayor bolsa de indecisos se sitúa "fundamentalmente en Bilbao y las dos Márgenes de la Ría, en Gasteiz y también en Donostialdea", Ortuzar les ha pedido a todos ellos que sean "exigentes", pero que voten, y que lo hagan "pensando en lo que quieren que pase no el 21 de abril, sino sobre todo el 22 de abril porque ahí está el futuro". "Ese día tiene que amanecer despejado, sin nubarrones, tiene que haber certezas, estabilidad y un futuro prometedor. Por eso hay que ir a votar y votar Partido Nacionalista Vasco", ha defendido. En su alocución, y tras recordar el fallecimiento este pasado lunes del Lehendakari Ardanza, ha valorado que se produjo "un reconocimiento unánime" a su trayectoria: "Hombre de bien, impulsor de los pactos entre diferentes, luchador por la convivencia y la paz, firme defensor de la democracia... Y todo eso, y más, es verdad". No obstante, ha lamentado que Ardanza no recibiera ese reconocimiento "en vida" y ha advertido que "demasiadas veces solo valoramos a las personas e incluso a las cosas cuando las perdemos, cuando ya no están". "Creo que esta reflexión sirve también para el voto. El voto que vale es el que se emite. Pensar después de no votar 'tenía que haber ido'; 'si lo llego a saber'; '¿pero qué he hecho?'; eso vale de poco. Las decisiones, las acciones, los reconocimientos, en vida y los votos a la urna. Por Euskadi, por nuestro futuro", ha añadido. Por otro lado, tras destacar la labor desarollada por el lehendakari y sus consejeros, Ortuzar ha criticado, "pese a los datos y los indicadores" que presenta Euskadi, las afirmaciones de "otros partidos y lo que están diciendo en campaña". "Qué manera de manipular, exagerar y menospreciar lo que tenemos y cómo vivimos. Para meterse con el PNV, para intentar desgastar nuestra posición, para arrancar un puñado de votos, no dudan en desprestigiar a Euskadi, a las instituciones y a los servicios públicos de calidad que tenemos. No dejan títere con cabeza, están faltando al respeto y a la verdad, no ya con el PNV sino con miles y miles de personas que cada día trabajan para cuidar y proteger a las personas y asegurar sus derechos", ha enfatizado. "GARANTIZAR EL FUTURO" Asimismo, y tras mostrarse "consciente de que, claro que hay cosas que se pueden mejorar", ha subrayado que el PNV lo va a intentar hacer, pero ha defendido que "lo que tenemos, nuestra forma y calidad de vida es buena, muy buena, y la tenemos que garantizar en el futuro". "Sinceramente, oyendo a algunos candidatos y candidatas no creo que sean capaces de garantizarlo. Al contrario, veo que pueden ponerlo en riesgo. Se ve que no creen en nuestras instituciones, se ve que están más a destruir que a construir", ha lamentado. Por último, ha asegurado que los próximos cuatro años van a ser "fundamentales" para el futuro y por ello ha señalado que se necesita "un buen gobierno que dirija al país, con gente preparada, solvente, que pueda afrontar las duras pruebas que nos van a venir". "Estamos en una zona marinera, necesitamos una buena embarcación para navegar por esos mares movidos que nos anuncian, y necesitamos un gran patrón capaz de fijar bien el rumbo y acompasar la boga de toda la tripulación. Necesitamos a Imanol Pradales de patrón", ha expresado, para añadir que "el voto al PNV garantiza el futuro" de Euskadi. "No votéis peso muerto", ha concluido. "VOTO DE CONFIANZA" Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu, que ha comenzado su intervención con un recuerdo para el exlehendakari José Antonio Ardanza, ha pedido un "voto de confianza" para Imanol Pradales y el PNV de cara a las próximas elecciones del 21 de abril. "La política es compromiso y cumplir la palabra dada, compromiso desde la sala de máquinas, aceptando las limitaciones, respondiendo a las situaciones de economía de guerra. Con realismo, trabajando en equipo, es lo que como partido hemos hecho desde las instituciones para conseguir que Euskadi sea como es", ha remarcado. Tras destacar que durante la última década años se han logrado "121 nuevas leyes y 14 competencias de autogobierno", ha valorado además, entre otras cuestiones, "la construcción de tres nuevos Hospitales, 12 Centros de Salud, tres Centros de investigación sanitaria, 26 Centros escolares y el haber doblado las Ayudas de Emergencia Social, RGI y Prestación de Vivienda". También ha incidido en que "se han multiplicado por 20 las ayudas a la juventud" y mientras en 2012 el Gobierno Vasco tenía "700 millones de déficit hoy existe el equilibrio presupuestario y la renta media por persona es de 36.000 euros, por encima de Europa". Además, Urkullu se ha congratulado de que Euskadi haya superado el millón de personas trabajando y cotizando, "más que nunca", haya descendido el paro juvenil al 10% en diez años, y ha resaltado los datos de innovación y el contar con una tasa de pobreza "menor que en Europa". "Inversión en sanidad pública por persona 3.500 euros, Europa, 3.200; hemos recuperado las listas de espera previas a la pandemia", ha añadido. A su juicio, estos datos son los que se deben "mostrar con orgullo y defender tras haberlo conseguido gracias a la confianza y respaldo de la sociedad vasca". "Cuidado, esto no está garantizado. Hablamos de modelos y tendremos que hablar de modelos, de populismos desde los extremos. Desde el neoliberalismo, desde lo que pueda ser el Marxismo internacionalista o el nacionalismo, el nacionalismo democrático, el nacionalismo humanista, el nacionalismo basado en la justicia social. Y ahora volvemos a pedir la confianza de la sociedad vasca para seguir avanzando", ha concluido.