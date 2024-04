Morlanes: "He sentido el cariño de la gente"

Redacción deportes, 13 abr (EFE).- Manu Morlanes agradeció el "cariño de la gente" para superar la decepción de haber fallado su penalti en la tanda de la final de la Copa del Rey perdida por el Mallorca ante el Athletic Club, y reconoció que lo toma "como parte" de su profesión y le ha hecho "más fuerte".

"Ha sido una semana de muchas emociones, ver a toda la gente en Sevilla, brindarles la oportunidad de vivir una final fue increíble, aunque el final fue muy complicado a nivel personal y colectivo", admitió.

"He sentido mucho el cariño de la gente y me ha permitido estar fuerte. Cuando uno decide ser futbolista sabe que estas cosas suceden y más cuando uno va a tirar un penalti. Me lo tomo como parte de mi profesión y tengo que levantarme cuanto antes porque el fútbol sigue", añadió en Dazn.

Morlanes analizó la derrota por la mínima ante el Real Madrid, con la mala fortuna del balón que desvió en el disparo de Aurélien Tchouaméni que acabó convirtiéndose en el tanto del triunfo.

"Es la tónica de esta temporada en cuanto a goles encajados. Estamos siendo bastantes fiables en ese aspecto y estaríamos en una posición mejor, pero hay que hacer más goles. Tenemos un déficit tremendo. Nos ha faltado finura de cara al gol, pero al equipo no se le puede reprochar nada, venimos de una semana de muchas emociones", destacó.

"Hemos sabido reponernos y se ha visto al equipo con el chip cambiado, pero el Real Madrid tiene grandes jugadores y el gol tan tempranero en la segunda parte nos ha hecho mucho daño", afirmó. EFE

rmm/ism