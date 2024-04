Maksimovic: "Matemáticamente no estamos salvados y no queríamos arriesgar mucho"

Madrid, 13 abr (EFE).- Nemanja Maksimovic, centrocampista del Getafe, aseguró este sábado, después de empatar sin goles en el estadio del Rayo Vallecano, que su equipo no está aún salvado matemáticamente y por eso no quería "arriesgar mucho" frente al equipo dirigido por Iñigo Pérez.

En declaraciones a Movistar Plus, Maksimovic dio por bueno el punto que consiguió el Getafe, que perdió una oportunidad de acercarse a la séptima plaza con la que podría jugar en Europa la próxima temporada.

"Al final ellos no querían arriesgar mucho, se juegan el descenso, ahí abajo, peleando con el Cádiz y con otros equipos. Nosotros matemáticamente no estamos salvados, no queríamos arriesgar mucho. Al final, un partido cerrado, con mucha pelea y cerrado y feo para los aficionados", comentó.

"Hemos jugado un partido contra un rival directo porque no estamos matemáticamente salvados. Un campo muy complicado. Aquí muchos equipos no han sacado puntos. Hemos peleado y al final lo importante era no perder", añadió.

Maksimovic lamentó la derrota de la pasada jornada ante el Sevilla (0-1), que, a su juicio, tendría que haber servido para dar más confianza a él y a sus compañeros. Por eso, señaló, el duelo ante el Rayo Vallecano era importante para volver a la senda de la victoria lejos del Coliseum porque a domicilio el Getafe no ha ganado muchos puntos.

"Estamos perdiendo muchos partidos fuera de casa y hoy buscamos un punto extra fuera de casa. Si no podemos ganar, lo importante es no perder y seguir sumando", comentó.

Por último, habló sobre las opciones europeas del Getafe: "Hasta el momento hemos dejado pasar muchas oportunidades. Hemos tenido algún partido más que con algún punto más podríamos estar cerca de la séptima posición. Pero todavía quedan siete jornadas. Tenemos varios partidos en casa con rivales en casa y hay que ganarlos para acercarnos a Europa". EFE

jjl/ism