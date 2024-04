Luis Guil: "Cometimos errores de niños pequeños"

Murcia, 13 abr (EFE).- El entrenador del Zunder Palencia, Luis Guil, reconoció tras la derrota por 90-77 ante el UCAM Murcia Club Baloncesto, que su equipo, colista de la Liga Endesa, cometió "errores de niños pequeños" y que así es difícil ganar en esta competición.

El técnico sevillano, cuyo conjunto sólo lleva cinco triunfos en 29 jornadas y enlaza cinco derrotas consecutivas, fue crítico con los suyos al término del choque en el Palacio de los Deportes de Murcia.

"Estamos cometiendo errores de otros partidos en cuanto a concentración y no pudimos mantenerla. Planteamos un encuentro para que el UCAM se sintiera incómodo durante y no hiciera su juego habitual y creo que conseguimos que no estuviera cómodo durante los 40 minutos pero al final fallamos en lo esencial y en lo básico pues concedimos 34 puntos entre rebote y transiciones y eso lo tenemos que mejorar para ganar", afirmó.

"Competir está bien pero para lograr el triunfo hay que mantener esa concentración y fue algo que trabajamos durante la semana. También ha que tener que el UCAM es el equipo de la Liga que más balones roba pero si queremos estar en esta Liga debemos dar un nivel físico durante todo el partido", añadió el andaluz, quien responsabilizó a los profesionales que forman su plantilla.

"Pensamos que podíamos llevarnos el encuentro por lo que no puedes hacer es cometer errores de niños pequeños. Eso es una responsabilidad de cada uno y son aspectos que hay que mejorar", comentó también. EFE

