De Andrés (PP) advierte que PNV y EH Bildu pueden promover una legislatura "de ruptura y crispación"

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, ha alertado de que la próxima pueda ser una legislatura "de ruptura" y "crispación" como ya se vivió con el plan Ibarretxe, pese a que tanto PNV como EH Bildu utilicen "la piel de cordero". De Andrés ha tomado parte este sábado en un acto político organizado por Nuevas Generaciones en Barakaldo junto a la secretaria general de los populares vizcaínos y cabeza de lista de esa formación por Vizcaya a las elecciones del 21 de abril, Esther Martínez. En su intervención, De Andrés ha abogado por "poner el interés de la gente por encima de las ideologías" y ha censurado que el País Vasco sea "un Territorio terriblemente ideologizado en el que se antepone el propósito de construcción nacional por encima del interés general". "Eso ha conducido a que los resultados en economía vayan a la baja y que estemos en una situación de declive en la que hay unos responsables clarísimos que son aquellos proyectos nacionalistas que han ido en contra del tiempo, en contra de la historia y en contra de la evolución", ha lamentado. Asimismo, ha criticado que el "proyecto identitario e ideológico" de los nacionalistas haya contado con el "apoyo permanente y necesario del Partido Socialista, bien sea desde el Gobierno de España o siempre que ha estado en el Gobierno vasco". Por otro lado, ha advertido de los "objetivos de fragmentación de Euskadi con el resto de España" de PNV y EH Bildu que ya se comenzarían a ver en la campaña electoral, pese a que "lo han ocultado porque querían ponerse esa piel de cordero". "Ahora ya se están calentando. PNV y Bildu ven que pueden llegar a un porcentaje de representación en el Parlamento Vasco que les calienta, les anima y empiezan ya a hablar de posibles pactos en términos de Estatuto y de separación con el resto de España", ha alertado. Tras señalar que la mayor parte de la sociedad vasca no es independentista, ha considerado, que, sin embargo, "puede llegar a confiar su voto en aquellas formaciones que durante la campaña electoral han querido disimular esa parte". "Otegi y Ortuzar siguen siendo independentistas y como haya una mayoría en el Parlamento vasco nos podemos encontrar con una legislatura de división, de ruptura, de fragmentación; lo que menos necesitamos los vascos", ha detallado. De este modo, ha mostrado su preocupación por el hecho de que los vascos "no sean conscientes del riesgo que asumen dando su confianza en aquellos que están ocultando el elemento central y neurálgico de su política y de su ideología: la fractura y la división". Asimismo, ha incidido en que estos partidos han hablado de "dividir" a los vascos entre "ciudadanos y nacionales, unos de primera y unos de segunda". "Eso es lo que han venido ocultando, pero ha llegado a un punto en el cual se han calentado porque ven que las cosas les van bien y que pueden llevarlo a efecto. Y encima se suma que tienen en Madrid, en el Gobierno de España, al personaje más dispuesto a acceder a cualquier pretensión por contraria que sea a las ideas de libertad", ha indicado en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por ello, ha alertado de que una posible mayoría entre jeltzales y soberanistas lleve a Euskadi "a una crispación como ya la vivimos en el plan Ibarretxe". "Están utilizando la piel de cordero, pero dentro está ese corazón de división, de ruptura que lo conocemos bien los vascos porque lo hemos sufrido", ha añadido. Por último, ha afirmado que el Partido Popular "pude ser decisivo" a la hora de "centrar y normalizar" Euskadi. "Si no lo conseguimos nos la van a jugar y la única alternativa es el PP", ha finalizado. "DECLIVE" Por su parte, Esther Martínez ha censurado el "declive" que padece Euskadi y ha lamentado que no se ofrezca a los "jóvenes oportunidades de futuro". "Los mismos llevan gobernando 40 años y cuando escucho a Imanol Pradales hablar de vivienda, educación u Osakidetza me pregunto qué credibilidad tienen", se ha cuestionado. Asimismo, ha lamentado que al PNV solo le interesa "ocultar lo que está pasando" y ha apostado por desarrollar, por contra, "una campaña en positivo para una Euskadi abierta". "Hay que revertir las políticas que se han seguido", ha concluido.