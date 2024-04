Abascal (Vox) acusa a PNV de "hacer tabla rasa con la verdadera identidad vasca, con la pluralidad" del País Vasco

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el PNV "invoca la diversidad para justificar la separación", cuando "lo primero que han hecho en cuanto han gobernado es cargarse la diversidad", y ha acusado a los jeltzales se hacer "tabla rasa con la verdadera identidad vasca, con la pluralidad" del País Vasco. Además, ha advertido de que no "tolerarán" que los jeltzales "conviertan Álava en Gipuzkoa". En un mitin con afiliados alaveses celebrado en el Hotel Ruta Europa, Abascal ha participado en el acto junto al vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y la cabeza de lista de Vox por Álava, Amaia Martínez. El líder de Vox ha subrayado que su partido defiende políticas para impulsar la seguridad en las calles, defensa de la propiedad privada, que los agricultores y los ganaderos puedan "prosperar sin una legislación que les criminaliza y que la votan el PP y el PSOE juntitos en Europa". "Queremos que los padres tengan el derecho de educar a sus hijos como les dé la gana, de acuerdo a sus convicciones morales, sin que les metan a los lobbies en las escuelas a corromper a los niños. Queremos que los padres puedan escolarizar a sus hijos en la lengua que quieran", ha reclamado. En este sentido, ha criticado que el PNV "invoca la diversidad para justificar la separación" cuando "lo primero que han hecho en cuanto han gobernado es cargarse la diversidad". "Aquí hay dos lenguas: una es el vasco y otra es la lengua española común, pero no se habla igualmente el vasco en esta tierra", ha destacado para explicar que se habla euskera más en Gipuzkoa y en zonas rurales que en el sur de Álava o en Rioja Alavesa. donde "la gente intenta adaptarse a ese mensaje totalitario del PNV". Santiago Abascal ha defendido que Vox "no tiene nada contra ninguna lengua" y quiere "la libertad de la gente" para que "el que quiera hablar en vasco, hable en vasco y escolarice a sus hijos en vasco". "¿Cómo vamos a rechazar algo que es claramente nuestro también?", ha cuestionado. Tras afirmar que los afiliados de Vox son "radicales abertzales porque defienden las cosas de raíz y abertzale significa patriota", ha abogado por utilizar la expresión "extremistas separatistas". "Los patriotas somos nosotros y defendemos las cosas desde la raíz. No andamos sobrevolando por las ramas como el PP. Nosotros vamos a la raíz de las cosas y lo defendemos todo con claridad", ha asegurado. "TABLA RASA CON LA IDENTIDAD VASCA" Abascal ha criticado que "el PNV ha hecho tabla rasa con la verdadera identidad vasca, con la pluralidad" del País Vasco y quiera convertir Álava en Gipuzkoa". "Nosotros no lo vamos a tolerar", ha advertido. Por último, ha dado la enhorabuena a la cabeza de lista por Álava, Amaia Martínez, por su trabajo en la ultima legislatura en el Parlamento Vasco y durante esta campaña. "Lo estás haciendo muy bien. Nuestro mensaje está llegando", ha asegurado. La cabeza de lista de Vox por Álava, Amaia Martínez, por su parte, ha defendido que su partido no da "ninguna batalla por perdida", en alusión a las encuestas que apuntan que puede quedarse sin su único escaño, y tras el 21 de abril "va a seguir siendo la voz de miles y miles de vascos". "Vamos a seguir denunciando las nefastas consecuencias que ha tenido el separatismo en la convivencia, la seguridad y la prosperidad de los vascos. Estamos aquí para denunciar la inseguridad que sufrimos en nuestras calles y para señalar a los que se han dedicado a importar el miedo a nuestros barrios, esos que se dicen feministas, pero que lo son porque han hecho de las calles y los barrios de todo el País Vasco lugares cada vez más inseguros, especialmente para las mujeres", ha criticado. Martínez se ha comprometido a "seguir trabajando sin descanso para devolver la esperanza a esta tierra que tanto lo necesita", y ha pedido a los afiliados su apoyo el próximo 21 de abril. Por último, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha advertido de que "si Vox no está en los Gobiernos no se bajan radicalmente algunos impuestos y otros se suprimen; no se defiende el español en algunas zonas de España"; no se lucha contra la inmigración ilegal ni contra el Pacto Verde Europeo "que está llevando a la hambruna a Europa". "Sólo nosotros tenemos agallas para decir aquí, en el País Vasco, que también es España. No tenemos miedo ni a los radicales abertzales ni a los yihadistas. Que se vayan acostumbrando porque no vamos a arriar ninguna batalla", ha advertido.