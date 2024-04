Yolanda Díaz exige al PP que cese sus ataques contra la mujer de Sánchez y les acusa de practicar "auténtico machismo"

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha acusado al PP de practicar "auténtico machismo" y le ha exigido que cese sus ataques a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. A su vez, los populares han criticado que guarda "silencio" ante las informaciones sobre la esposa del Jefe del Ejecutivo. Así, Díaz ha reclamado al PP que "basta ya" con lo que están haciendo con personas que "no están investigadas por nadie" y que seguramente "sufren mucho" ante esta deriva, en alusión a Begoña Gómez, máxima que también aplica en el caso de la mujer del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también fue mencionada en el debate partidista hace unas semanas. Eso sí, ha querido marcar diferencias de estas situaciones con el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja que tiene detrás a la Fiscalía, que denunció a su novio por presunto fraude fiscal, y a la Hacienda Pública, es decir, "investigaciones más serías". Precisamente, Sumar solicitó ayer la comparecencia de Ayuso y su pareja en la comisión de investigación en el Congreso, dedicada a indagar sobre presuntas tramas corruptas en la compra de material sanitario durante la pandemia. PP, INQUIETO POR EL SILENCIO DE DÍAZ SOBRE BEGOÑA GÓMEZ Así lo ha trasladado durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, después de que la senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero le criticara que haga referencias a la lucha contra la corrupción, pero mantenga "silencio" respecto a las informaciones sobre la mujer del presidente. "¡Qué gran oportunidad acaba de perder! ¿Qué opinión tiene sobre la corrupción del Gobierno del que forma parte? Nos extraña su silencio, en este caso no sabemos si es cómplice o no, sobre la trama de Ábalos y Koldo. Tampoco se le ha oído nada sobre el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. ¿La firma de esas cartas recomendatorias podrían ser, quizás tráfico de influencias?", ha lanzado la representante popular. Así, Ruiz-Sillero ha ahondado que le "inquieta el silencio" de la vicepresidenta segunda sobre estos presuntos casos y le a preguntado por qué no actúa, dado que suele pedir "explicaciones por todo". DÍAZ AL PP: ¿TIENEN UN PROBLEMA CON LA CORRUPCIÓN O CON EL MACHISMO?" En su turno de réplica, Díaz ha aludido a las palabras de la senadora popular, a la que ha preguntado si los populares tienen un "problema de corrupción o de machismo". "Lo que están haciendo con la mujer del presidente es auténtico machismo", ha ahondado la también titular de Trabajo. Así, ha subrayado que hay diferencias entre la situación de Begoña Gómez radica en que "lo que hay es una horda de periodistas de derechas que de manera panfletaria están haciendo algo que es indigno en democracia". Y en este punto, la vicepresidenta segunda ha demandado a los populares que sean "ejemplares" y "paren ya" en su deriva contra Begoña Gómez. Luego, Díaz ha proclamado que la corrupción "no lleva siglas" y que le da igual que los responsables de presuntas tramas tengan el carnet del PP y del PSOE o de cualquier formación, puesto que en todos los casos se trata de "delincuentes". Posteriormente ha tomado la palabra el senador popular Lucas Castillo, que ha aludido a las referencias de la líder de Sumar para afear que la difrencia entre Ayuso y la mujer de Sánchez es que la mandataria madrileña es del PP y lleva "electoralmente años destrozando a la izquierda". "Eso para ustedes no tiene perdón y de ahí su obsesión con ella".