Sánchez elogia a Teresa Ribera sin concretar si será candidata a las elecciones europeas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado los logros de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sin concretar si será ella la candidata del PSOE para las próximas elecciones europeas del domingo 9 de junio. En declaraciones en rueda de prensa junto al primer ministro de la Irlanda, Simon Harris, el jefe del Ejecutivo español ha elogiado a Ribera al frente del Ministerio, especialmente en materia de energía y transición ecológica. "Puede ser todo lo que ella se proponga", ha respondido Sánchez. El presidente ha defendido que, en los últimos cinco años, la vicepresidenta ha impulsado propuestas tanto a nivel nacional como europeo que, a su juicio, "han salido adelante y han sido buenas para el conjunto de los ciudadanos". En concreto, Sánchez ha citado la reforma del mercado eléctrico --la denominada "solución ibérica"--. Así, también ha alabado a Ribera por su labor para frenar los efectos del cambio climático. Para el presidente, la ministra "es una referencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y a multilateral". "Creo que es una mujer que tiene las capacidades para poder lograr todo lo que ella se proponga", ha insistido, sin aclarar no obstante si será la candidata del PSOE para los comicios europeos. RIBERA SE BE COMO UN "ACTIVO" DEL PSOE En este contexto, Ribera ha señalado este viernes que se ve como "un activo importante" del Gobierno y del PSOE de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, y ha abierto la puerta a ser comisaria en el próximo Ejecutivo europeo. "En esa campaña me veo como un activo importante de mi gobierno y de mi partido", ha asegurado en declaraciones a periodistas antes de participar en el Foro de Cohesión celebrado en Bruselas, aunque ha dicho que las decisiones sobre el cabeza de lista para las europeas o el representante de España en la próxima Comisión Europea son decisiones que "le trascienden" y "que serán comunicadas a su debido tiempo por las instancias adecuadas". Ribera, que aparece en las quinielas del PSOE para los comicios europeos, ha abierto la puerta a ser la próxima responsable comunitaria de Energía. "Si acabo siendo yo la persona que tiene la suerte de poder desarrollar esas cosas, lo haré encantada de la vida. Y si es otra persona, ayudaré a la persona que esté", ha afirmado, reiterando en todo caso que disfruta enormemente con el desarrollo de la agenda nacional ya que "trabajar en España es trabajar en Europa". "En un sitio o en otro estaré muy contenta", ha resumido.