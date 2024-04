McLemore se defiende: “No violé a esa mujer, no soy un abusador sexual”

Lugo, 12 abr (EFE).- El escolta estadounidense Ben McLemore, jugador del Río Breogán, defendió este viernes su inocencia a través de un comunicado en el que negó las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre él.

“No violé a esa mujer, no soy un abusador sexual. Nunca he buscado una relación sexual si entendía que la mujer no estaba interesada en mí”, afirma el jugador breoganista.

El jugador fue arrestado el pasado martes por unos hechos supuestamente acontecidos en octubre del 2021 en la ciudad de Portland (Oregón), cuando defendía la camiseta de los Portland Trail Blazers, de la NBA.

La oficina del sheriff del condado de Multnomah (Oregón, EE.UU.) detalló que McLemore se enfrenta a cargos por un presunto delito de violación, penetración sexual ilegal en primer grado y abuso sexual en segundo grado.

“No me acusan de usar fuerza física para violar a alguien. Me acusan de participar en actos sexuales con alguien que ahora afirma que no dio su consentimiento”, explica el jugador.

Además, McLemore afirma estar colaborando “completamente” con la justicia de EE.UU. para aclarar lo sucedido porque él se siente inocente.

“Les he trasladado que estoy interesado en declarar ante el gran jurado pero se me ha negado esa posibilidad”, lamentó el jugador del Breogán, que cuestiona que la Fiscalía no le haya aportado “ninguna información" a su defensa sobre los cargos que le atribuyen. EFE

