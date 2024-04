Maroto dice estar "muy tranquila" tras llamarle el PP a la comisión del Congreso y lo ve "cortina de humo" de Almeida

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y ex ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha asegurado sentirse "muy tranquila" después de que el PP la haya llamado a comparecer en la comisión de investigación del Congreso sobre las mascarillas y lo ha calificado como una "cortina de humo" para el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. "Estoy muy tranquila y la verdad es que no sé si pueden decir lo mismo Almeida y Ayuso, sabiendo como sabemos que tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad hubo comisionistas que se enriquecieron durante la pandemia", ha respondido Maroto a los periodistas en tras el desayuno protagonizado por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, en los Desayunos Informativos de Europa Press. Este jueves los 'populares' pidieron la comparecencia de 67 personas en esta comisión, incluidas Maroto y la exministra Nadia Calviño por asuntos "vinculados" con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Maroto ha defendido que "nada tiene que ver" Air Europa con el objetivo de la comisión de investigación del Congreso, apuntando a continuación que "lo importante" es aclarar "lo que pasó con los contratos de material sanitario" en el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de la capital. "No todos somos iguales, mientras algunos estábamos salvando empresas y miles de empleos, otros estaban en reuniones y en comidas familiares decidiendo cómo se repartían el botín de las comisiones", ha insistido quien fuera ministra de Industria hasta el año pasado. A continuación ha apuntado al alcalde de Madrid, quien está también en la lista de llamados a esta comisión en la Cámara baja, y le ha preguntado "cuánto dinero han devuelto los comisionistas que llegaron al Ayuntamiento" y "robaron a los madrileños más de seis millones de euros". Ha remarcado que Air Europa lo que recibió fue un "préstamo del Gobierno" y que lo está "devolviendo euro a euro incluso con intereses". CITACIÓN DE ÁBALOS Preguntada por qué los socialistas no llamarán al exministro de Transportes y ahora diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, ha indicado que ya lo ha pedido el PP en la comisión abierta en el Senado y ha recordado que el PSOE ha incluido en la suya de la Cámara baja a quien fuera presidenta de Baleares en la pandemia y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y al que fuera ministro de Sanidad y ahora candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Frente a ello, ha situado al PP, que no llama "a ningún representante de las instituciones madrileñas implicadas en posibles comisiones". "En el caso del Ayuntamiento es un hecho porque no solo se está investigando, sino que hay un proceso abierto de dos comisionistas, Luceño y Medina, que robaron a todos los madrileños", ha remarcado.