Illa (PSC) defiende su propuesta de consorcio tributario aunque augura "resistencias aquí y allí"

El primer secretario del PSC y candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha defendido este viernes que su propuesta de crear un consorcio tributario conjunto entre el Gobierno y la Generalitat, aunque ha augurado que "tendrá resistencias aquí y allí". Lo ha dicho en una entrevista de Ser Cataluña recogida por Europa Press, tras defender este jueves en la conferencia 'Unir i servir' el despliegue de un consorcio tributario conjunto entre las dos administraciones que "hasta podría recaudar todos los impuestos en Cataluña", en el marco de una reforma de la financiación. En este sentido, Illa ha sostenido que, aunque cree que la propuesta tendrá resistencias, aunque "es una cosa aprobada en una ley como es el Estatut d'Autonomia de Cataluña, que ha pasado todos los filtros". MEJORA DE LA FINANCIACIÓN También ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está de acuerdo en que es necesario mejorar la financiación de las comunidades autónomas", y ha apuntado que lo que no puede ser, a su juicio, es que Cataluña sea la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibirlos. "El Gobierno de España ha dicho que hay la cuestión de la financiación autonómica que se tiene que resolver y me tocará a mí hacer el planteamiento que me corresponde hacer como presidente de la Generalitat de Cataluña, si es que lo soy", ha señalado. Por otra parte, ha asegurado que intentará "mejorar" la ejecución presupuestaria de la Generalitat si es presidente tras el 12M, y que lo hará trabajando, en sus palabras. "No daré demasiadas vueltas a lo que se tiene que hacer con el Aeropuerto del Prat, que son 1.700 millones de euros, ni estaré un año para firmar un convenio para un tramo de la B-40", ha afirmado. AEROPUERTO DEL PRAT En cuanto a la propuesta anunciada este jueves por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de modificar el uso de las pistas del Aeropuerto de Barcelona-El Prat en julio y agosto, Illa ha expresado que la ve "una solución inviable" y porque hay un acuerdo con los municipios próximos como Gavà, Viladecans o Castelldefels para proteger --textualmente-- su calidad de vida acústica. "Creo que hay soluciones más factibles si se tiene el coraje de afrontarlas", ha sostenido Illa sobre la propuesta de Aragonès, la cual afectaría a la primera y a la tercera pista de 10 a 14 horas y permitiría asumir la llegada de más vuelos intercontinentales en el pico de demanda. AGRESIÓN EN PONFERRADA Illa ha asegurado que le han "chocado" las imágenes de una agresión por parte de manifestantes de extrema derecha al exalcalde de Ponferrada (León) y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Olegario Ramón, en plena calle y a su salida de la sede del partido en la ciudad leonesa. "Condeno rotundamente y alerto sobre esto. Hago un grito de alerta sobre esto", ha expresado Illa que, preguntado por si en Cataluña hay riesgo de llegar a una situación así, ha asegurado que en las pasadas elecciones generales hubo, según él, un resultado contundente contra eso. En cuanto al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ al 12M, Carles Puidemont, ha dicho que "él sabrá qué hace" respecto a Vox y a Aliança Catalana tras los comicios y ha reiterado su 'no' a las dos formaciones.